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¿Marcará Alexander Isak más de 20 goles esta temporada? La leyenda del Liverpool Ray Houghton hace una audaz predicción y explica por qué el delantero de 125 millones de libras parece diferente en 2026-27
Preguntas sobre Isak tras una temporada de debut con cuatro goles
El peso pesado de la Premier League de Merseyside tenía grandes esperanzas puestas en Isak después de convertirlo en el jugador más caro del fútbol británico. Había visto lo suficiente durante tres años en el Newcastle como para pensar que el delantero de aparente parsimonia sería una incorporación astuta para sus filas,
Sin embargo, el internacional sueco llegó falto de forma tras una pretemporada gravemente alterada. Después sufrió una fractura de pierna, con una dinámica y una regularidad difíciles de encontrar.
Con menos de un puñado de goles en su haber, muchos no tardaron en cuestionar si Isak estaba hecho para el legendario dorsal 9 del Liverpool y si alguna vez justificaría la fe y el dinero invertidos en él.
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El delantero sueco ha recuperado últimamente su descaro
El arranque de la presente temporada ha sido más prometedor, con su cuenta goleadora estrenada en un duelo ante el Nottingham Forest. Después firmó un doblete decisivo en la victoria sobre el Ipswich, antes de resolver otra salida con su único tanto ante el Bournemouth.
Isak ya ha igualado su cifra goleadora de toda la pasada temporada en solo siete apariciones y parece haber recuperado la confianza que le abandonó brevemente. El reto ahora es mantener ese impresionante nivel individual mientras sigue ayudando a la causa colectiva.
¿Marcará Isak más de 20 goles esta temporada?
Preguntado por si espera que Isak supere la barrera de los 20 goles esta temporada, después de haberlo logrado en un par de ocasiones con el Newcastle, el excentrocampista del Liverpool Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Sí, eso creo.
«Depende de su estado físico, pero parece en forma, ¿no? Si lo comparas con la temporada pasada, hay un mundo entre cómo estaba entonces y cómo está ahora; en este momento está en una situación mucho mejor.
«Sus desmarques son buenos, y eso sin duda debería venirles bien a jugadores como Bradley [Barcola] o Victor [Munoz], o a quien sea. Si eres extremo y te metes hacia dentro, puedes filtrar pequeños balones a la espalda de la línea defensiva porque él tiene velocidad y ahí es donde los quiere. No quiere jugar al pie, esa no es su fortaleza, bajar a recibir y participar en la jugada de construcción; puedes dejar que Hugo [Ekitike] haga eso cuando entre en el equipo.
«Ahí es donde de verdad lo quieres, corriendo y estirando al rival, porque quiere jugar al límite con el último defensor. Está midiendo bien los desmarques, como demostró contra el Ipswich, y ha marcado otro gol contra el Bournemouth. ¿Por qué? Porque estás en la posición correcta en el momento adecuado para rematarla.
«Hay muchas cosas positivas para él y yo ya lo dije antes de que llegara, cuando se hablaba de incorporarlo: conoce la Premier League, sabe lo que se exige y, si le das el servicio adecuado, marcará goles.
«La temporada pasada era difícil mirarlo y juzgarlo por su nivel físico cuando llegó, y luego sufrió la lesión contra el Spurs, y entonces ya vas a remolque. Esta temporada fue al Mundial, hizo un poco más de trabajo físico con Suecia, ha vuelto y parece en forma, parece sano, parece que lo está disfrutando, tiene una sonrisa en la cara. Hay muchas cosas positivas ahí».
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El Liverpool sigue invicto en la temporada 2026-27
Isak ha ayudado al Liverpool a disfrutar de un inicio invicto en la campaña 2026-27, entre la Premier League, la Champions League y la Carabao Cup. Todavía promete mucho más del Liverpool.
Si su máximo goleador puede seguir viendo puerta, con Ekitike listo para volver de su lesión en algún momento, entonces la primera temporada de Andoni Iraola al mando podría resultar muy productiva, potencialmente con un premio añadido en forma de un gran título al final de la misma.
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