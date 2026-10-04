Mark Pain
Traducido por
«¡Marcando una nueva era!», el contundente mensaje de Morgan Rogers tras culminar la goleada de Inglaterra por 7-0
Rogers culmina desde el banquillo una victoria por siete goles
El atacante del Aston Villa Morgan Rogers puso la guinda a la histórica victoria de Inglaterra por 7-0 ante Croacia en la UEFA Nations League en Rijeka. Rogers, que entró como suplente en la segunda parte por decisión de Thomas Tuchel, aprovechó un pase de Jude Bellingham antes de regatear al portero y marcar el séptimo de Inglaterra.
La victoria consolida a Inglaterra en la segunda posición del Grupo C con seis puntos.
Rogers destacó el nivel excepcionalmente alto que mostró cada jugador sobre el terreno de juego.
- Anadolu Agency
Un joven atacante califica la victoria de hito para la nueva era de Inglaterra
Hablando tras el pitido final, Rogers expresó su orgullo por el rendimiento colectivo del equipo ante una oposición experimentada y de máxima calidad. Subrayó que la actuación representa un punto de referencia de lo que Inglaterra pretende conseguir con Tuchel de cara al futuro.
La estrella del Villa señaló que la profundidad de Inglaterra fue demasiado para que Croacia pudiera manejarla.
«Fue muy impresionante y una actuación muy buena», dijo Rogers. «Creo que todos los jugadores del equipo estuvieron a su mejor nivel. Ganar a un equipo como Croacia, que es realmente bueno, está bien organizado y tiene mucha experiencia y jugadores de máxima calidad, y marcar tantos goles, es un testimonio de lo bien que jugamos y de cómo todos estuvieron enchufados desde el principio».
Un suplente subraya la importancia del entusiasmo y la intensidad
Rogers señaló que el objetivo de la selección tras los grandes torneos recientes es establecer una nueva identidad definida por la energía y la contundencia. También pidió a sus compañeros que mantengan el mismo entusiasmo en los próximos partidos.
Los suplentes de Inglaterra en la segunda parte mantuvieron el alto ritmo que habían marcado los titulares.
«Sin duda es una declaración de intenciones y una referencia de que, después del Mundial, queremos volver a intentarlo, abrir una nueva era y seguir avanzando», añadió Rogers. «Es una buena referencia para demostrar que este es el nivel al que podemos jugar contra selecciones de primer nivel. Solo tenemos que seguir avanzando con la misma energía, entusiasmo e intensidad».
- Pixsell
Rogers aspira a asegurarse un puesto fijo en la selección inglesa
Rogers se marcha de Rijeka tras reforzar sus credenciales como una valiosa opción ofensiva para Thomas Tuchel. Inglaterra centra ahora su atención en su próximo partido del Grupo C.
Croacia sigue colista de la clasificación del grupo con tres puntos.
Rogers busca dar continuidad a su aparición como suplente goleador en los próximos compromisos internacionales.
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