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Hussein Hamdy

Traducido por

Marca: Imam Ashour... Un príncipe sin corona que lleva a Egipto a hacer historia en el Mundial

E. Ashour
M. Salah
Egipto
Argentina
Al Ahly SC
Zamalek SC
World Cup
Egipto
Argentina

Un gran resplandor

Egipto alcanzó por primera vez los octavos de final del Mundial y enfrentará a Argentina. Lo logró tras eliminar a Australia en los penaltis, en un encuentro donde Mohamed Salah no brilló y emergió Imam Ashour como el príncipe sin corona de los Faraones.

Según el diario español «Marca», Ashour nació en 1998 en Senbalawein y se formó en el Ghazl El Mahalla tras ganar la Copa Africana Sub-23 en 2019. Tras una temporada cedido en el Haras El-Hodoud, fichó por el Zamalek, con el que ganó la Liga egipcia en 2021 y 2022 y la Copa de Egipto en 2019 y 2021, y la Supercopa de Egipto en 2020, antes de fichar en enero de 2023 por el club danés Midtjylland por cerca de tres millones de euros.

  • Una breve experiencia profesional

    El periódico explicó que la experiencia del astro egipcio en Europa comenzó con algunos contratiempos debido al retraso en la tramitación del permiso de trabajo, y Imam Ashour declaró en aquel momento: «No fue fácil tener que esperar tanto tiempo para poder entrenar con el equipo».

    Debutó con un gol en la Europa League ante el Sporting de Lisboa y repitió frente al Viborg, pero no logró adaptarse y, tras seis meses, regresó a Egipto para fichar por el Al Ahly.

    Albert Capellas, exentrenador del Midtjylland, destituido semanas después de fichar al jugador, admitió que le preocupaba su adaptación. «Cuando me fui, estaba preocupado por Imam porque necesitaba ayuda en Dinamarca. Sabía que tenía ganas de triunfar, y podía verlo en sus ojos, pero vivir aquí era muy duro, y eso afectó mucho a un jugador que venía de otro país y con un estilo de vida totalmente diferente».

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  • La era del Al-Ahly

    Desde su llegada al Al-Ahly, Imam Ashour ha encontrado estabilidad y ha declarado: «Estoy orgulloso de jugar aquí; he dado lo mejor de mí durante tres años, que es lo que se merece esta afición».

    Con la camiseta del Al-Ahly ha conquistado la Liga de Campeones de África, dos Ligas egipcias —siendo máximo goleador en la 2024-2025—, una Copa de Egipto y dos Supercopas nacionales. A pesar de estos éxitos, el jugador vivió momentos difíciles, como su exclusión de la concentración de la selección egipcia en marzo de 2025 por decisión del seleccionador Hossam Hassan debido a una «supuesta lesión», y meses después se fracturó la clavícula en el debut del Mundial de Clubes ante el Inter de Miami, lo que le marginó del torneo.

    Tras levantársele la sanción, volvió a la selección para la Copa Africana, donde marcó dos goles ante Costa de Marfil y fue clave en la eliminatoria. clave para llegar a semifinales. En la actual Copa del Mundo, es el eje del equipo. «Es un sueño hecho realidad; espero que hagamos sentir orgulloso a nuestro pueblo», afirmó.

  • Un papel destacado con los Faraones

    La estrella del Al-Ahly lidera con eficacia el ataque de Egipto pese a actuar como extremo falso. Potencia el juego de Mohamed Salah, Omar Marmoush y sus compañeros, y destaca por su capacidad para conservar el balón y marcar el ritmo. Es el jugador que más se desplaza para pedir el balón (214 desplazamientos) y el segundo en pases completados en campo rival (117).

    Además, es tercero en regates (7) y en pases en el último tercio (66). Defensivamente lidera los duelos ganados (22) y es tercero en recuperaciones (15).

    En el Mundial mostró su olfato goleador y su potente disparo, como en el gol a Thibaut Courtois, su primer tanto internacional tras 30 partidos. Después del encuentro declaró: «Ha sido una sensación muy emotiva y conmovedora».

    También anotó de cabeza ante Australia, el primer gol egipcio en eliminatorias mundialistas.

    Mohamed Salah fue nombrado mejor jugador del último partido, pero los expertos coinciden en que el histórico pase a octavos de Egipto no se habría logrado sin Imam Ashour, quien cubrió 12,5 km, tocó el balón 102 veces, y completó 68 de 75 pases intentados. Estos números confirman su nivel para competiciones de mayor exigencia, pese a que hace tiempo que prefiere ser el príncipe sin corona del fútbol egipcio.

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