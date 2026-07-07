Marca: Imam Ashour... Un príncipe sin corona que lleva a Egipto a hacer historia en el Mundial

Egipto alcanzó por primera vez los octavos de final del Mundial y enfrentará a Argentina. Lo logró tras eliminar a Australia en los penaltis, en un encuentro donde Mohamed Salah no brilló y emergió Imam Ashour como el príncipe sin corona de los Faraones.
Según el diario español «Marca», Ashour nació en 1998 en Senbalawein y se formó en el Ghazl El Mahalla tras ganar la Copa Africana Sub-23 en 2019. Tras una temporada cedido en el Haras El-Hodoud, fichó por el Zamalek, con el que ganó la Liga egipcia en 2021 y 2022 y la Copa de Egipto en 2019 y 2021, y la Supercopa de Egipto en 2020, antes de fichar en enero de 2023 por el club danés Midtjylland por cerca de tres millones de euros.