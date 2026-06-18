Marca - El Real Madrid va en serio con Michael Olise y prepara una nueva oferta de 220 millones de euros

Con solo 45 minutos, Micheal Olise dio la vuelta a la defensa senegalesa y a la discreta actuación de Francia. Autor de la asistencia del primer gol y de varias jugadas espectaculares, el extremo se convirtió en el protagonista de los Bleus de Didier Deschamps. Incluso más que Kylian Mbappé, quien sentenció con un doblete y podría ser su compañero en el futuro, pero con otra camiseta. Según Marca, el Real Madrid aún no descarta fichar al fenómeno del Bayern de Múnich como broche de oro de una campaña de traspasos que ha arrancado con fuerza.



