Marc Guiu, el Napoli es la prioridad: acuerdo con el jugador, se negocia con el Chelsea

Sin embargo, aún queda por encontrar el acuerdo entre los clubes. Napoli y Chelsea negocian actualmente por el traspaso del delantero, con una cifra destinada a superar los 15 millones de euros. La valoración fijada por los Blues, sin embargo, es más alta: el Chelsea pide 25 millones de euros para dejar salir al jugador.





La distancia económica, por tanto, todavía no se ha reducido por completo, pero el diálogo entre los dos clubes continúa. Para complicar aún más el cierre de la operación también hay una petición concreta por parte del Chelsea: según Fabrizio Romano, el club inglés quiere incluir en la operación una cláusula sobre la futura reventa de Guiu, para mantener así una participación económica en caso de un posterior traspaso del delantero.





Por su parte, el Napoli sigue trabajando para encontrar la fórmula adecuada y cerrar la operación. La voluntad del jugador representa un punto a favor del Napoli, pero será necesario alcanzar un acuerdo definitivo con el Chelsea sobre la valoración y las condiciones del posible traspaso.



