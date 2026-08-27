Marc Guiu, el Napoli es la prioridad: acuerdo con el jugador, se negocia con el Chelsea

Marc Guiu ha elegido al Napoli. El delantero español de la generación de 2006, actualmente propiedad del Chelsea, considera de hecho al club napolitano su primera opción, dejando en un segundo plano las propuestas llegadas desde España. Así lo informa Fabrizio Romano, que repasa la negociación y la voluntad del joven delantero centro.
En el plano personal, la situación parece ya bien definida: Guiu ha alcanzado un acuerdo con el Napoli y habría dado su disponibilidad para el traspaso al club napolitano. Un elemento importante en la carrera por el jugador, sobre todo teniendo en cuenta el interés de otros clubes y las alternativas en el mercado.