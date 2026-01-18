Guehi está en el último año de su contrato con Crystal Palace y estuvo cerca de unirse a Liverpool el pasado verano. Ese acuerdo se cayó en el último minuto, pero Guehi ahora está listo para mudarse al City en un acuerdo que permite a Palace evitar la posibilidad de perderlo en una transferencia gratuita al final de la temporada. Sin embargo, su venta ha dejado a Oliver Glasner furioso, con el entrenador revelando que se enteró solo un día antes de su partido contra Sunderland.

Glasner dijo a Sky Sports: "Ayer me enteré a las 10:30 am por primera vez que estábamos vendiendo a Marc. Creo que las negociaciones duraron varios días, así que nadie habría llamado a las 10 am y para las 10:30 am, todo estaba acordado. Entonces tenemos que lidiar con eso. Un día antes de un partido, tenemos que venir a Sunderland, cuando sabemos que no estamos en el mejor momento. Conocemos las circunstancias sin jugadores disponibles y estamos vendiendo a nuestro capitán. Ningún equipo haría esto. Otros equipos, los jugadores juegan y luego al día siguiente se van y nosotros estamos vendiendo el día anterior?”

El propio futuro de Glasner en Crystal Palace ahora está en duda. Reveló a principios de esta semana que dejará el club al final de la temporada, pero ahora podría ser despedido después de sus comentarios de "nos han abandonado" tras la victoria de Palace sobre Sunderland.

