Marc Guehi hace una preocupante confesión sobre lo «difícil que resulta ponerse la camiseta» tras la derrota de Inglaterra ante una selección japonesa «bien preparada»

Guehi instó tanto a sus compañeros como a la afición a mantenerse unidos mientras la selección se prepara para el intenso escrutinio que caracteriza la fase previa a un gran torneo. Afirmó: «Es importante disputar estos partidos para ver en qué punto nos encontramos, pero lo fundamental es mantener la perspectiva, asegurarnos de aprender y permanecer unidos. Es fácil fijarse solo en este partido, sobre todo después de la campaña que hemos tenido; ha sido positiva, así que es importante que nos mantengamos unidos y mejoremos».

Añadió: «No es fácil ponerse esta camiseta. Juegas contra equipos bien entrenados y disciplinados. Ellos también se clasificaron para el Mundial y quieren demostrar algo cuando vienen aquí. Insisto, es importante que nos mantengamos unidos, aprendamos de este momento y sigamos adelante».