Guardiola tampoco puede ser absuelto de culpa. El entrenador ha continuado formando al equipo de la misma manera a pesar de que las lesiones los hacen cada vez más vulnerables, dejando una defensa de tres hombres en posesión que solo está cubierta por Rodri. El United posteriormente los atravesó con demasiada facilidad, y el Bodo hizo lo mismo.
El gran número de jugadores ausentes no está ayudando, ya que Nico González y Matheus Nunes han sido extrañados en los últimos dos partidos, además del gran vacío en la defensa causado por las lesiones de Dias, Gvardiol y Stones.
"No quiero culpar a nadie, pero necesitamos asumir más responsabilidad porque al final no es suficiente”, dijo Haaland después de la derrota ante el Bodo. “Somos el Man City. No podemos ir de un lado a otro sin ganar partidos. Solo me disculpo con todos; cada aficionado del Man City y cada aficionado que viajó hoy, porque al final es embarazoso".
No fue el único jugador del City en sentirse culpable por el resultado y la actuación, ya que el equipo acordó reembolsar el precio completo de sus entradas a los 374 seguidores que hicieron el viaje a Noruega, desembolsando casi £10,000 para hacerlo.
Es un gesto agradable que refleja otros similares tomados por clubes como el Arsenal y el Everton en el pasado, pero lo que más quieren saber los aficionados del City es si deben prepararse para más espectáculos de terror. Guehi debería ayudar a detener la sangría, pero llevará mucho autorreflexión por parte de sus nuevos compañeros de equipo para que el City se recupere de su depresión de enero.