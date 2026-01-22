Pero a pesar de la disparidad financiera entre el City y el Bodo y la enorme cantidad que el club de Manchester ha gastado en la última reconstrucción de su plantilla, conseguir a Guehi por £20 millones ($26.8 millones) representa una verdadera ganga en el mercado actual.

Aunque el City podría haber firmado al defensor inglés de forma gratuita cuando terminó su contrato con el Crystal Palace en junio, fueron inteligentes al moverse cinco meses antes, superando a otros clubes interesados como el Bayern Munich - que lograron que Harry Kane y Michael Olise se acercaran a Guehi para persuadirlo - y, por supuesto, Liverpool.

Los Reds estuvieron tan cerca de fichar a Guehi en el verano que estaba en una máquina de escaneo en un hospital privado y realizando su examen médico en preparación para el traspaso antes de que el Palace lo cancelara por insistencia de Oliver Glasner.

La tarifa de £20 millones por uno de los defensores más codiciados de la Premier League, si no de Europa, es entonces un gran golpe para el City. Después de todo, el club pagó aproximadamente £30 millones cada uno para fichar a Abdukodir Khusanov y Vitor Reis esta vez el año pasado. Se espera que Khusanov se asocie con Guehi el sábado contra el Wolves, pero Reis solo ha jugado tres veces para el club y actualmente está cedido en el Girona.