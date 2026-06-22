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Marc Guehi John Stones England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Marc Guehi entra, John Stones sale: así DEBERÍA alinearse Inglaterra contra Ghana para asegurar su pase a las eliminatorias del Mundial 2026

Opinion
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
J. Stones
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham
FEATURES
Inglaterra vs Ghana

Inglaterra comenzó su camino en el Mundial con una victoria 4-2 sobre Croacia, aunque su juego fue irregular. El dominio en el inicio del segundo tiempo asustó a sus rivales. En líneas generales, Thomas Tuchel acertó con su once: Jude Bellingham justificó su titularidad y la apuesta por Anthony Gordon desde el inicio, con Marcus Rashford listo para aportar desde el banquillo, funcionó.

En defensa no todo funcionó, así que Tuchel podría cambiar: Marc Guehi, del Manchester City, aguarda su chance de ser titular.

¿Quién debe ser titular contra Ghana el martes, con una victoria que asegura el pase a octavos? GOAL elige su once para el partido en Boston...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero: Jordan Pickford

    En resumen, Jordan Pickford no brilló en el debut de Inglaterra. Podría haber evitado el primer gol de Croacia y apenas intervino en los últimos 15 minutos. Pasó gran parte del tiempo gesticulando y gritando a su defensa.

    Aun así, no cometió errores y, dado que es el portero titular de Inglaterra, seguirá bajo los palos.

    • Anuncios
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Reece James no brilló ante Croacia, y la defensa inglesa tampoco.

    Desapareció cuando Croacia aprovechó el espacio entre él y Ezri Konsa para empatar, y tampoco mostró su habitual brillantez con el balón. La actuación de Djed Spence recordó que James no puede relajarse.

    Aun así, su calidad sigue por encima de la de sus competidores y cuenta con suficiente crédito para recuperar su nivel y volver a marcar la diferencia.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DF: Ezri Konsa

    En retrospectiva, Ezri Konsa tuvo una actuación mediocre en el debut de Inglaterra. Su lenta reacción en la jugada del segundo gol de Croacia es cuestionable.

    Aun así, merece otra oportunidad. Konsa conserva velocidad de recuperación, dominio aéreo y buena visión de juego, y ha brillado en la Premier toda la temporada. El tropiezo con Croacia fue un bache; pronto lo demostrará.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Tuchel confió en Stones y lo incluyó en el once inicial, pero el central no respondió a esa confianza. Aunque con Inglaterra suele ser fiable, se notó que solo jugó 18 partidos con su club la temporada pasada.

    Pareció inseguro con el balón y lento sin él. Es un buen jugador, pero necesita semanas, no días, para recuperar su mejor forma.

    Pero en un torneo no hay margen para esperar. De ahí que deba entrar Guehi, quien muchos pedían como titular junto a Konsa desde el principio. El central salió del banquillo para aportar calma ante Dallas y ahora debe ser de la partida el martes.

    Sería la primera vez que Inglaterra inicia un partido sin Stones desde la eliminación contra Islandia en la Euro 2016, pero los Tres Leones ya no son los de hace una década y Guehi cuenta con la experiencia necesaria para que eso no sea un problema.

  • Nico O'ReillyGetty

    LB: Nico O'Reilly

    La defensa de Inglaterra lució nerviosa en el debut, y Nico O'Reilly sufrió especialmente.

    Sus números ofensivos fueron brillantes: lideró en regates, ocasiones creadas y entradas en el último tercio. Sin embargo, atrás fue otro cantar: ganó solo la mitad de sus duelos, le regatearon dos veces y mostró cierta inseguridad, lo que permitió a Croacia explotar con facilidad el flanco izquierdo en sus contraataques.

    Además, Inglaterra carece de un recambio fiable: Dan Burn no transmite confianza y Jarell Quansah, señalado por Tuchel como lateral suplente, tampoco. Con Tino Livramento lesionado, la única opción es O’Reilly o nada.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice fue sustituido ante Croacia en el minuto 72 y pareció inestable al salir. Tuchel admitió que el centrocampista había recibido un golpe. Luego se supo que Rice lleva seis meses con dolor en los isquiotibiales.

    La preocupación creció, pero Tuchel aclaró que el centrocampista le había asegurado estar listo para enfrentar a Ghana y que había entrenado con normalidad en los días previos.

    Mantenerlo en forma es crucial, quizá más que la presencia de Harry Kane. Por ahora todo va bien, aunque Inglaterra no puede bajar la guardia.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Anderson, pieza clave, empezó con dificultades ante Croacia, pero se fue asentando.

    De hecho, fue un pase decisivo del jugador del Nottingham Forest el que abrió el marcador: justo tras el descanso, envió un pase en profundidad a Bellingham, quien marcó el tercer gol de Inglaterra. Ese momento, sumado a 45 minutos de buen juego en el centro del campo, mostró lo que Anderson puede aportar al equipo.

    Inglaterra buscaba desde hace tiempo un tercer centrocampista que aportara equilibrio, y aunque Jordan Henderson no termina de encajar, Anderson podría ser la solución a largo plazo. Tuchel ha confiado en él durante meses y todo indica que seguirá haciéndolo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Tuchel admitió tras el partido que le costó decidir entre Bellingham y Morgan Rogers para el puesto 10. Rogers ha rendido bien con el Aston Villa y la selección inglesa, pero tiene menos talento que Bellingham.

    Aun así, Bellingham fue titular y, tras unos primeros 45 minutos irregulares, se adueñó del partido. Marcó el decisivo tercer gol y luego dominó el centro del campo, jugando de 8 y de 10.

    Si Rice o Anderson descansan, Bellingham puede retrasarse y dar minutos a Rogers, como ya ocurrió ante Croacia. Por lo demás, el puesto es suyo y solo él puede perderlo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    Aunque Noni Madueke quizá no sea titular por mucho tiempo, en el debut mostró que no es solo una opción de emergencia. Jugando por la derecha, el jugador del Arsenal brilló en la primera parte en Dallas, abrió el juego y superó a su marcador. Se cansó con el paso de los minutos y, como era de esperar, fue sustituido, pero encaja a la perfección en este sistema.

    De momento, su tiempo como titular será breve: Bukayo Saka ya se recupera y Tuchel confirmó que será el elegido para el tercer partido contra Panamá. Hasta entonces, Madueke seguirá siendo un titular válido y le pondrá las cosas difíciles a Saka.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Quizá Kane solo necesitaba fallar un penalti para relajarse. Tuvo algo de suerte: Josko Gvardiol se adelantó y Dominik Livakovic salió a la vez, por lo que su mal lanzamiento se repitió.

    Sin embargo, se repuso y terminó la noche con dos goles. No hay que darle más vueltas: Kane es el mejor jugador de Inglaterra y uno de los mejores del mundo. Hay que alinearlo, pase lo que pase.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    LW: Anthony Gordon

    El partido del miércoles seguía siendo complicado.

    Gordon cumplió ante Croacia y complicó a su defensa con su velocidad, aunque su juego con balón no fue óptimo.

    Algunos pedían que Rashford fuera titular y él lo justificó: marcó un gol muy bonito tras entrar con el partido ya abierto. Tuchel lo elogió por su «decisividad» en el último tercio.

    Quizá la clave esté en quién inicia y quién remata. Gordon destaca en la creación, Rashford en la definición, y así debería seguir siendo.

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