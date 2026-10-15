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Marc Guehi admitió que al Manchester City le faltó agresividad durante su debacle ante el PSG en la Champions League
Al descubierto las dificultades del Manchester City en la primera parte
El Manchester City vivió una noche difícil en la Champions League al verse sorprendido por un PSG muy eficaz. Los goles de Desire Doue, Ousmane Dembele y Vitinha dieron a los visitantes una ventaja considerable antes del descanso y dejaron al equipo de Enzo Maresca ante una remontada muy complicada. El conjunto francés dominó los primeros 45 minutos y aprovechó las dudas de la defensa del City, que tuvo dificultades para frenar sus rápidas transiciones.
Tras el pitido final, Guehi reconoció los fallos de su equipo en los primeros compases del encuentro. «En la primera parte tenemos que hacerlo mucho mejor, yo incluido, en los dos primeros goles», comenzó Guéhi en su entrevista con City Studios. Guehi explicó por qué el PSG pudo ejercer tanto control antes del descanso y señaló la diferencia de intensidad entre los dos grandes equipos europeos. «Creo que fueron un poco más agresivos y ganaron muchos duelos individuales en la primera parte, lo que les dio la base para marcar esos goles», explicó el defensa.
- AFP
Guehi destaca la mejoría en la segunda parte
La segunda parte fue una exhibición incesante de fútbol ofensivo. Entre los dos equipos sumaron 42 remates a lo largo de 90 minutos trepidantes. El defensa señaló un cambio significativo de mentalidad tras el regreso de los equipos de los vestuarios. «Creo que la segunda parte fue todo lo contrario: fuimos mucho más agresivos. Ganamos muchos más duelos y eso nos dio la base para marcar esos goles», comentó Guehi. Esa mejora permitió al City dominar la posesión y generar 21 ocasiones solo en el segundo periodo, aunque finalmente no le bastó.
Al valorar la actuación en su conjunto, Guehi se mostró optimista por el carácter que demostró la plantilla bajo presión. «La primera parte no fue la mejor, pero hay muchos aspectos positivos que sacar de la segunda. Eso dice mucho no solo de los jugadores, sino del club en general. La afición estuvo con nosotros durante todo el partido. Su apoyo fue increíble», añadió.
El defensa exige una reacción inmediata
Con la campaña de la Champions League todavía en sus primeras etapas, la atención se centra ahora en los compromisos nacionales y el crecimiento interno. Guehi subrayó que el equipo debe aprovechar esta derrota como estímulo para mejorar, en lugar de verla como un revés. «Creo que todos sabían que, mientras siguiéramos luchando, había algo a nuestro alcance. Creo que la competición no ha hecho más que empezar», señaló con confianza el exjugador del Crystal Palace. Las lecciones aprendidas de la derrota ante el PSG serán fundamentales para mantener su buena dinámica en las competiciones nacionales. «Espero que podamos aprender de esto y ofrecer mejores actuaciones en los próximos partidos», concluyó Guehi.
- AFP
Con la vista puesta en el próximo reto
El Manchester City vio truncada su racha de ocho partidos invicto al caer ante el vigente campeón de la Champions League en el Etihad Stadium. Pese a ofrecer una actuación combativa en casa, la derrota deja al City en el 17.º puesto de la clasificación de la Champions League, integrada por 36 equipos, tras dos jornadas. El City buscará reaccionar de inmediato en sus dos próximos partidos, ambos en el Etihad Stadium. Este sábado volverá a la competición nacional para recibir al Ipswich Town en la Premier League y el martes disputará en casa su siguiente encuentro de la Champions League contra el AEK.
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