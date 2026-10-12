Marc Cucurella saca a relucir su pelo en la polémica por la roja a Vinicius Jr y lanza una furiosa advertencia al árbitro durante la victoria del Real Madrid con diez jugadores ante el Villarreal

Furioso por lo que consideraba una actuación arbitral demasiado severa con su compañero, Cucurella se dirigió directamente al árbitro asistente Francisco Garcia, en la banda, para lanzarle una seria advertencia mientras agitaba el dedo. Su compañero en el Madrid Bernardo Silva y Chendo, delegado del club, tuvieron incluso que intervenir para calmar al lateral izquierdo antes de que la situación pasara a mayores.

DAZN captó el acalorado enfrentamiento del español, que le gritó al árbitro: «Espero... Espero que, si alguien me toca un solo pelo, lo expulses. Ve a revisar el VAR».