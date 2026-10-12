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Adhe Makayasa
Traducido por

Marc Cucurella saca a relucir su pelo en la polémica por la roja a Vinicius Jr y lanza una furiosa advertencia al árbitro durante la victoria del Real Madrid con diez jugadores ante el Villarreal

M. Cucurella
Vinicius Junior
N. Saliba
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División

La ajustada victoria del Real Madrid ante el Villarreal quedó eclipsada por un momento de locura que acabó con la expulsión de Vinicius Junior y un durísimo ataque verbal de Marc Cucurella contra el equipo arbitral. El delantero brasileño fue expulsado tras la intervención del VAR, lo que desató la furia de sus compañeros mientras el ambiente se volvía tóxico en el Santiago Bernabéu.

  • Una polémica tarjeta roja desata la tensión

    Cucurella descargó su ira contra los árbitros después de que Vinicius viera la tarjeta roja directa por tirar del pelo a Nathan Saliba. La expulsión en el minuto 72 desató el caos en la banda cuando a los locales les anularon un segundo gol, lo que puso fin a las celebraciones desenfrenadas de Jose Mourinho. Pese a quedarse con diez jugadores, el certero remate de Yan Diomande nueve minutos antes bastó para asegurar los tres puntos al gigante español.


  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El español descarga su enfado contra su asistente

    Furioso por lo que consideraba una actuación arbitral demasiado severa con su compañero, Cucurella se dirigió directamente al árbitro asistente Francisco Garcia, en la banda, para lanzarle una seria advertencia mientras agitaba el dedo. Su compañero en el Madrid Bernardo Silva y Chendo, delegado del club, tuvieron incluso que intervenir para calmar al lateral izquierdo antes de que la situación pasara a mayores.

    DAZN captó el acalorado enfrentamiento del español, que le gritó al árbitro: «Espero... Espero que, si alguien me toca un solo pelo, lo expulses. Ve a revisar el VAR».

  • Un duelo tenso asegura puntos cruciales

    Los visitantes aprovecharon su superioridad numérica para volcarse al ataque y encerrar al equipo local en su campo durante los últimos minutos. Thibaut Courtois tuvo que intervenir con paradas decisivas en el tramo final ante peligrosos remates de Carlos Romero y Gerard Moreno. Esa firmeza defensiva permitió conservar la exigua ventaja hasta el final de un encuentro tenso, marcado por una sucesión de tarjetas en los últimos instantes.

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  • imago-sport-1084429112.jpgPressinphoto

    A los gigantes españoles les espera una prueba europea

    El Madrid centra ahora su atención en Europa, ya que viaja para enfrentarse a la Roma en la Champions League el miércoles 14 de octubre. Después, el equipo de Mourinho regresa al Santiago Bernabéu para recibir al Sevilla el domingo, con el objetivo de mantener su buena dinámica en la competición nacional. Afrontar los partidos de La Liga sin su delantero de referencia pondrá a prueba la profundidad ofensiva de la plantilla durante una exigente serie de encuentros.

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