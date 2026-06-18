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Marc Cucurella revela lo que le dijo José Mourinho antes de fichar por el Real Madrid y explica por qué no dudó, pese a sus vínculos con el Barcelona
El toque personal de «The Special One»
Cucurella, nuevo fichaje del Real Madrid, habló sobre la llamada de bienvenida que recibió de Mourinho tras su llegada al Bernabéu. El defensa de 27 años, fichado del Chelsea por 52 millones de libras, reveló que el entrenador portugués le expresó su confianza de cara a su futura colaboración en la capital española.
En declaraciones a El Mundo durante la concentración de la selección española en el Mundial de 2026, Cucurella afirmó: «Hablamos y me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo, que me adaptaría bien y que el Real Madrid es un gran club. Solo me pidió que lo hiciera bien en el Mundial y que nos veríamos en Madrid».
Sobre los rumores de que Mourinho no ficharía a otro lateral izquierdo si el acuerdo fallaba, el defensa añadió: «No sé si dijo eso. Me quiso, y eso es todo. Estoy muy contento por esta confianza y con ganas de empezar a trabajar con él».
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Elegir Madrid en lugar de Barcelona por lealtad
Su fichaje ha generado revuelo en España por su paso por La Masía, pero el lateral se mantiene firme. «Tuve dudas al principio, pero cuando el Real Madrid mostró interés, no lo pensé. Es una oportunidad única; jugar en el Real Madrid es un honor y no muchos pueden decirlo, así que no lo dudé», añadió.
A los hinchas que les cueste ver a un exjugador de la cantera del Barcelona con la camiseta blanca, les dijo: «La vida tiene etapas. Tomé una decisión importante y no tengo dudas; es un gran paso para mí. Desde niño soñé con jugar en un grande y el Madrid lo es; tiene más Champions que nadie y ojalá gane títulos y sea muy feliz ahí».
Una operación rápida que se cerró en cuestión de días
La negociación fue tan rápida que sorprendió a todos, incluso al jugador: del primer contacto a la firma pasaron menos de dos días. Aunque el momento era delicado, pues Cucurella estaba con la selección en el Mundial, el defensa respiró aliviado, ya que así pudo concentrarse en su compromiso con España sin distracciones.
«Creo que todo se cerró en un día y medio o dos», afirmó. «Mucho mejor para mí, mucho más rápido, sin quebraderos de cabeza. Por fin se ha cerrado y estoy muy contento. El domingo por la tarde me confirmaron que solo faltaban trámites y firmas. Luego lo anunciaron; fue complicado por la diferencia horaria, pues se hizo público horas antes del partido contra Cabo Verde, pero ya estaba todo cerrado».
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Frustración con La Roja en el Mundial
Cucurella, con su futuro en el club asegurado, se centra en superar el difícil inicio en el Mundial tras el 0-0 de España ante Cabo Verde. El defensa reconoció la decepción de la afición y pidió paciencia mientras los campeones de Europa buscan su ritmo en los próximos partidos.
«No fue bien. Queríamos ganar y parecía más fácil de lo que fue», reconoció de cara al duelo contra Arabia Saudí. «Cometimos errores, estuvimos imprecisos y, ante este tipo de rivales, si no empiezas bien, todo se complica. Nos faltó frescura e ideas, pues no solemos fallar tanto. Aun así, tenemos tiempo de mejorar antes del siguiente partido. Mejor que esto haya pasado ahora, para corregir poco a poco».