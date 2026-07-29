Cucurella reveló en Instagram que ha cumplido su promesa de tatuarse en el cuerpo al seleccionador de España, y publicó fotos del trabajo terminado junto al tatuador de famosos Ganga.

Es un impresionante homenaje al hombre que guio a la selección española de vuelta a la cima del fútbol internacional, tras su dramática victoria por 1-0 sobre Argentina en la final. Después del triunfo, Cucurella confirmó de inmediato que cumpliría su promesa, e incluso pidió a los aficionados sugerencias sobre dónde debía ir el tatuaje. Ahora lo ha llevado a cabo. El lateral izquierdo tituló su publicación en X de forma sencilla: «Promesa cumplida».







