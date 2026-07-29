Getty/GOAL
Traducido por
Marc Cucurella luce su nuevo tatuaje de Luis de la Fuente mientras el héroe de España cumple su promesa del Mundial
Una promesa cumplida tras la gloria mundial
Cucurella reveló en Instagram que ha cumplido su promesa de tatuarse en el cuerpo al seleccionador de España, y publicó fotos del trabajo terminado junto al tatuador de famosos Ganga.
Es un impresionante homenaje al hombre que guio a la selección española de vuelta a la cima del fútbol internacional, tras su dramática victoria por 1-0 sobre Argentina en la final. Después del triunfo, Cucurella confirmó de inmediato que cumpliría su promesa, e incluso pidió a los aficionados sugerencias sobre dónde debía ir el tatuaje. Ahora lo ha llevado a cabo. El lateral izquierdo tituló su publicación en X de forma sencilla: «Promesa cumplida».
- (C)Getty Images
El arte detrás del homenaje
El diseño representa a De la Fuente sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo con el logotipo del torneo al fondo. Ganga es uno de los tatuadores más conocidos del mundo y ha trabajado con estrellas del deporte como LeBron James y Carlos Alcaraz. El tatuaje está en una zona claramente visible, pese a que Cucurella bromeó inicialmente con que podría ocultarlo. El nivel de detalle de la pieza es extraordinario y capta la emoción del seleccionador al levantar el icónico trofeo de oro.
Un gesto tan permanente pone de relieve el enorme respeto que el grupo siente por De la Fuente, que pasó de las categorías inferiores al combinado absoluto con un éxito increíble.
El meteórico ascenso de Cucurella a la cima
Cucurella fue uno de los jugadores más destacados de España durante todo el torneo y desempeñó un papel clave para que el equipo de Luis de la Fuente conquistara la segunda Copa del Mundo del país. Sus actuaciones pusieron el broche a un verano extraordinario que también incluyó su mediático traspaso del Chelsea al Madrid.
Su trayectoria en los últimos años ha sido sencillamente espectacular, al pasar de ser una promesa de LaLiga a convertirse en una figura destacada de la Premier League y, por último, en campeón de la Eurocopa y del Mundial. El salto al Madrid suele conllevar una enorme presión, pero Cucurella manejó los focos con facilidad durante el Mundial.
- Getty Images Sport
Torres decide no seguir el ejemplo de Cucurella
Sin embargo, no todas las promesas del Mundial se han cumplido. El héroe de la final Ferran Torres había prometido raparse la cabeza si España se proclamaba campeona del mundo, pero desde entonces se ha reído de la idea. Durante la recepción del equipo en el Palacio Real, la princesa Leonor incluso le preguntó si pensaba cumplirlo, a lo que Torres sonrió y respondió: «No, no».
Cucurella, eso sí, ha demostrado que iba en serio desde el principio. Como bromeó De la Fuente después de la final, «Cuando dices algo, tienes que cumplir tu palabra».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias