Marc Cucurella ficha por el Real Madrid procedente del Chelsea por 52 millones de libras, en lo que supone el primer gran fichaje del entrenador José Mourinho tras su regreso al club

El Chelsea confirmó la salida de Marc Cucurella con un mensaje de agradecimiento. En su comunicado oficial anunció su traspaso definitivo al Real Madrid y recordó que, desde su llegada en 2022 procedente del Brighton, el defensa ayudó a ganar la UEFA Europa Conference League y el Mundial de Clubes.

Durante su paso por Stamford Bridge, el defensa de 27 años representó a España y ganó la Eurocopa 2024. El club le agradece su esfuerzo y le desea éxito en su nueva etapa.

A pesar de sus éxitos, se informa que su relación con la directiva se deterioró a principios de año. Cucurella criticó la gestión del club, afirmó que la plantilla pagaba la «inexperiencia» tras caer ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones y mostró su malestar por la marcha de Enzo Maresca. Además, reconoció que volver al Barcelona, el equipo de su infancia, sería «difícil de rechazar».