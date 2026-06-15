Para elChelsea: La situación es extraña. Cucurella llegó en 2022 y se convirtió en pieza clave de la defensa, aunque su inicio no fue prometedor. Verle marcharse con pérdidas desconcierta. En su mejor momento, es uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Según informes, el jugador expresó en privado su deseo de marcharse y criticó la gestión del club, por lo que el Chelsea se conformaría con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares), ya que no lo consideraba intocable. Además, a sus 28 años, quizá en el futuro no hubieran obtenido más. Su marcha deja a una plantilla inexperta sin uno de sus jugadores más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

Para el Real Madrid: Se cumple lo anticipado por José Mourinho: el club inicia la ventana de fichajes con una incorporación sorpresiva. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano, Álvaro Carreras, procedente del Benfica, pero eso no le ha impedido gastar en Cucurella, señalado como objetivo por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagar 60 millones de euros parece elevado para un club que suele ser austero, y exige un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «a lo Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid cuenta con cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que algún movimiento de salida parece inevitable. Nota: C

Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Huye de un Chelsea en crisis y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Quería volver a España y, aunque se esperaba su fichaje por el Atlético, el Real Madrid actuó más rápido. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó al instante. Con Mourinho ya interesado, tiene muchas opciones de ser clave, mientras Carreras alterna la titularidad. No obstante, dada la elevada cifra pagada, debe rendir de inmediato o la impaciente afición del Bernabéu, sobre todo por sus vínculos con el Barcelona, se le echará encima. Nota: A

Krishan Davis



