Para el Manchester City: se va una leyenda. Bernardo es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador clave en la era dorada del club. Era el jugador ideal para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo tenía merecido tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan a un jugador excepcional gratis y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores, su llegada al Camp Nou parecía segura, pero la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. Los mejores días de Silva quizá hayan pasado, pero la pasada temporada demostró que aún puede decidir partidos clave, como el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del plantel: talento y esfuerzo en una misma figura. Por eso el Madrid se adelantó al Barça. Nota: B+

Para Bernardo Silva: el fichaje que tanto buscaba. Desde hace al menos tres veranos, se le vinculaba con La Liga, pero Guardiola le retenía. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión y por fin jugará en uno de los grandes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolver al equipo a lo más alto es un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Bernabéu es alta y ya no es tan dinámico, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y pocos son tan rápidos como el ex capitán del City. Aunque hubiera sido mejor llegar antes, su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España aún en sus treinta y tantos. Nota: A+



