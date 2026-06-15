Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío es reinvertir bien ese dinero, pues ya desperdiciaron lo que recibieron por Isak y, sin Champions ni atractivo para fichajes de renombre, la tarea se complica este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions a nuevos fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo dueños saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-
Para el Barcelona: una señal preocupante. El club culé llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, así que no es buen augurio que, apenas sanear sus cuentas, gaste 80 millones en Gordon. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier demarcación de la delantera y obsesionado con la presión, convenció a Hansi Flick. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión, y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. Sus 12 goles en 60 partidos en la Premier ofrecen una referencia más realista. Aunque rendirá y cobrará menos que Rashford, había opciones más baratas. Nota: C+
Para Gordon: un sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra por fin fichar por un grande. Admitió que los rumores sobre Liverpool, su equipo de la infancia, le tentaron, y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon: la posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, pues el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un suplente. Deberá ganarse la titularidad en un plantel lleno de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon quizá aún no lo crea: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A
Mark Doyle