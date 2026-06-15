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Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Marc Cucurella debe ser un éxito inmediato para el Real Madrid tras su fichaje de 60 millones de euros procedente del Chelsea. GOAL valora los traspasos más importantes del mercado de verano de 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Atalanta
Premier League
Primera División
Serie A
FEATURES

Para muchos aficionados al fútbol, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡es hora de los fichajes! El mercado de 2026 promete ser caliente, con grandes nombres a punto de cerrar traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en otros algún club o jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde antes de que los jugadores sean presentados.

Consulta todas nuestras valoraciones y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, traspaso gratuito)

    Para el Manchester City: se va una leyenda. Bernardo es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador clave en la era dorada del club. Era el jugador ideal para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo tenía merecido tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan a un jugador excepcional gratis y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores, su llegada al Camp Nou parecía segura, pero la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. Los mejores días de Silva quizá hayan pasado, pero la pasada temporada demostró que aún puede decidir partidos clave, como el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del plantel: talento y esfuerzo en una misma figura. Por eso el Madrid se adelantó al Barça. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje que tanto buscaba. Desde hace al menos tres veranos, se le vinculaba con La Liga, pero Guardiola le retenía. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión y por fin jugará en uno de los grandes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolver al equipo a lo más alto es un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Bernabéu es alta y ya no es tan dinámico, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y pocos son tan rápidos como el ex capitán del City. Aunque hubiera sido mejor llegar antes, su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modrić y brillar en España aún en sus treinta y tantos. Nota: A+


    • Anuncios
  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Desde su llegada en 2022, se convirtió en pieza clave de la defensa, aunque su inicio fue discreto. En su mejor nivel, es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Dado que el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, los londinenses se conforman con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares), pues no lo consideraban intocable. De hecho, quizá les hubiera costado más en futuras ventanas por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su salida deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el año pasado con Álvaro Carreras, inicia el mercado con un fichaje sorpresivo. Aunque Mourinho lo pidió, pagar 60 M€ por un jugador de 28 años parece elevado. Pagaron 60 millones, cifra elevada para un club antes austero, y necesitan retorno inmediato de un jugador cuyo nivel bajó en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años, debería estar en su prime, pero ¿cuántos años más de alto nivel le quedarán? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil “a lo Mourinho”. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se sabía que quería volver a España por desilusión con la gestión de los “BlueCo”, pero sorprendió que eligiera el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó al instante. Con Mourinho ya interesado, tiene muchas opciones de ser clave, aunque Carreras rotará. No obstante, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con su pasado barcelonista, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichaje estrella llegado del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras, fue clave en la era Klopp y, en su prime, el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, a sus 32 años su nivel bajó, así que el Liverpool fichó a Milos Kerkez el pasado verano como recambio y trató de traspasar a Robertson en invierno, cuando Kostas Tsimikas regresó de la Roma. Sin embargo, Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield y, durante la difícil temporada 2025-26, se notó la falta de experiencia, tenacidad y personalidad de Robertson. La afición teme que, sumada a la marcha de Mohamed Salah, su salida rebaje aún más el nivel. Nota: D

    Para el Tottenham: fichaje sorprendente. Los Spurs lo buscaron en enero pese a no tener carencias en el lateral izquierdo: Ben Davies estaba lesionado, pero contaban con Destiny Udogie, Djed Spence y el recién llegado Souza. Se argumentó que su liderazgo ordenaría el vestuario y respaldaría la exigencia de Roberto De Zerbi. Llega gratis, pero sigue pareciendo innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse del Liverpool en enero: era suplente de un jugador irregular y anhelaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs prometían. Al final jugó más de lo esperado tras el parón, por lo que llega en forma a la MLS; aun así, nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, ya que el Liverpool no le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que haya elegido un club que apenas evitó el descenso. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Atalanta es otra muestra de su modelo de negocio. Compró a Ederson a la Salernitana en 2022 por unos 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra con las cláusulas al venderlo al United tras cuatro años brillantes, incluidos un triunfo histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: fichar, pulir y vender. El Atlético también lo quería, pero Atalanta mantuvo el precio y United acabó pagándolo por un jugador con solo un año de contrato. Trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United buscaba un centrocampista y apostó por otro brasileño recuperador que también sabe jugar. El valor de Ederson bajó algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial, a diferencia de Casemiro—. Sin embargo, su bajón se relaciona más con la partida de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que venció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una pareja sólida con Kobbie Mainoo. Quizá no sea tan completo como el mejor Casemiro, pero supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Llevaba tiempo queriendo jugar en la Premier, y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus cualidades. Es un especialista en recuperar y mantener la pelota, y además llega con peligro al área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro y, sobre todo, ha devuelto algo de estabilidad a Old Trafford, antes visto como un destino arriesgado para quienes buscaban dar un salto en su carrera. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en el “Teatro de los Sueños” y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    —Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío es reinvertir bien ese dinero, pues ya desperdiciaron lo que recibieron por Isak y, sin Champions ni atractivo para fichajes de renombre, la tarea se complica este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions a nuevos fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo dueños saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club culé llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, así que no es buen augurio que, apenas sanear sus cuentas, gaste 80 millones en Gordon. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier demarcación de la delantera y obsesionado con la presión, convenció a Hansi Flick. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión, y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. Sus 12 goles en 60 partidos en la Premier ofrecen una referencia más realista. Aunque rendirá y cobrará menos que Rashford, había opciones más baratas. Nota: C+

    Para Gordon: un sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra por fin fichar por un grande. Admitió que los rumores sobre Liverpool, su equipo de la infancia, le tentaron, y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon: la posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, pues el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un suplente. Deberá ganarse la titularidad en un plantel lleno de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon quizá aún no lo crea: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle