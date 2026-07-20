Marc Cucurella confirma que se tatuará el rostro de Luis de la Fuente, cumpliendo la promesa que hizo antes del Mundial

A pesar de su determinación por cumplir su promesa, el lateral español admitió tener dudas logísticas sobre el tatuaje.

«Aún no lo sé. Tengo que pensar dónde me lo voy a hacer», declaró Cucurella a Marca en la zona mixta. «La gente también me lo va a preguntar, así que no tiene por qué ser en un sitio visible, pero bueno. Creo que ahora nos queda un largo camino por delante, espero que me den ideas, lo pensaré y luego tendré que hacerlo».

De la Fuente, durante las celebraciones tras ganar el título, recordó la importancia de cumplir la palabra dada: «Ya les he dicho que se equivocaron. Y si haces una promesa, tienes que cumplirla. Tampoco soy tan feo».