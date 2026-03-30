Marc Cucurella admite que volver al Barcelona sería «difícil de rechazar», mientras el defensa del Chelsea reflexiona sobre su futuro fuera de Stamford Bridge

Estos últimos comentarios llegan en un momento en el que se intensifican los rumores sobre varios de sus jugadores estrella. Dado que recientemente se ha especulado con un fichaje de gran repercusión de Enzo Fernández por el Real Madrid, el equipo londinense se enfrenta a la difícil tarea de mantener la concentración de su núcleo de jugadores.

A esta incertidumbre se suman los recientes problemas del equipo sobre el terreno de juego. El Chelsea ha sufrido un notable descenso de rendimiento, que se ha puesto de manifiesto con su dolorosa eliminación de la Liga de Campeones. Los Blues cayeron eliminados ante el París Saint-Germain en octavos de final, tras sufrir una abultada derrota por 5-2 en Francia y caer por 3-0 en casa. En el ámbito nacional, ocupan la sexta posición en la tabla de la Premier League con 48 puntos, luchando desesperadamente por clasificarse para las competiciones europeas en medio de un periodo complicado para el vestuario.