Marc-André ter Stegen puede quedarse en el Barcelona mientras Hansi Flick insinúa su regreso al once tras descartar a Joan García

Marc-André ter Stegen, pilar de la defensa del Barcelona durante más de una década, se ha encontrado en una situación poco habitual esta temporada tras el ascenso de Joan García como número uno indiscutible. El alemán recién regresó de un largo período de recuperación tras una cirugía, pero antes de que comenzara la temporada ya se le había informado que no tendría prioridad esta campaña, con García y Wojciech Szczesny por delante.

Con sus aspiraciones de jugar en el Mundial 2026 dependiendo de sus minutos en el campo, Ter Stegen podría contemplar un cambio en la ventana de enero si no encuentra un camino de regreso al primer equipo en el Camp Nou. Sin embargo, Hansi Flick fue claro al descartar cualquier idea de que el club esté presionando al portero para que se marche, subrayando su respeto por él y reconociendo que la decisión final recae en el propio jugador.

"Creo que es su decisión", declaró Flick en conferencia de prensa. "Hemos hablado sobre su situación y le tengo un gran respeto a Marc porque es un portero excelente y, personalmente, una gran persona para el equipo. Pero al final, es él quien debe decidir, no yo."