Maradona Jr. sorprende: «Después de mi padre, McTominay es el jugador más decisivo de la historia del Nápoles»

Diego Armando Maradona Jr. hizo unas declaraciones al término del Cagliari-Nápoles, en el programa «Terzo Tempo Calcio Napoli» de Televomero, que sin duda darán que hablar entre los propios aficionados del equipo napolitano. Tras el gol de la victoria de McTominay, el hijo del «Pibe de Oro» se atrevió a establecer una comparación bastante atrevida entre el escocés y el propio Maradona.