Maradona Jr.: «Ahora Messi es, sin duda, el segundo mejor jugador de todos los tiempos»

Diego Armando Maradona jr. habla con «La Repubblica» sobre el Mundial, Argentina y el duelo entre Lionel Messi y su padre.





¿Maradona es mejor que Pelé? ¿Y que Messi?

«No me gustan las comparaciones y entiendo que Leo también haya pedido que se eviten. Messi puede estar orgulloso de haberse convertido en un campeón formidable; ahora es, sin duda, el segundo mejor jugador de todos los tiempos».





¿Cuál es tu pronóstico para la final?

«Cincuenta y cincuenta; envidio a los espectadores neutrales, porque tendrán la oportunidad de disfrutar con tranquilidad de un gran espectáculo».