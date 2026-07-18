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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty
Gianluca Minchiotti

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Maradona Jr.: «Ahora Messi es, sin duda, el segundo mejor jugador de todos los tiempos»

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L. Messi
D. Maradona

El hijo del «Pibe de Oro» compara a su padre con Messi y pronostica la final del Mundial.

Diego Armando Maradona jr. habla con «La Repubblica» sobre el Mundial, Argentina y el duelo entre Lionel Messi y su padre.


¿Maradona es mejor que Pelé? ¿Y que Messi?

«No me gustan las comparaciones y entiendo que Leo también haya pedido que se eviten. Messi puede estar orgulloso de haberse convertido en un campeón formidable; ahora es, sin duda, el segundo mejor jugador de todos los tiempos».


¿Cuál es tu pronóstico para la final?

«Cincuenta y cincuenta; envidio a los espectadores neutrales, porque tendrán la oportunidad de disfrutar con tranquilidad de un gran espectáculo».

  • En Nápoles volverán a animar a Argentina.

    «Así debe ser, en nombre de Maradona. Es un cariño eterno que mi padre se ha ganado, como nadie más. Demostró en Nápoles que podía llegar a la élite y mantener la cabeza alta incluso fuera del campo. Él abrió el camino, luego llegaron también los demás títulos de liga y ahora la ciudad es la número uno de Europa en turismo».


    ¿Crees que Messi es menos popular que Maradona?

    «Ya he dicho que no me gustan las comparaciones, ¿qué sentido tiene decir que Pino Daniele es mejor que Bennato?».

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