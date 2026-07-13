Mapi León, cuatro veces ganadora de la Liga de Campeones, se une a las London City Lionesses tras los fichajes de Alexia Putellas y Mary Earps, en la destacada campaña de verano del proyecto de Michele Kang

Desde hace tiempo se rumoreaba el fichaje de Leon por el London City, ya que su contrato con el Barcelona expiraba este verano. La marcha de la defensora de Cataluña, donde ganó 24 títulos importantes en nueve años, se confirmó antes de que terminara la temporada pasada y su próximo destino ya es oficial, tras haber sido presentada este lunes como jugadora del London City.

Firma un contrato de tres años con el club, que disputará su segunda temporada en la WSL tras ascender en 2025. Kang, dueña también del Washington Spirit y del Lyon, ocho veces campeón de Europa, tomó las riendas del club a mitad de la temporada 2023-24 y ha invertido fuerte para llevarlo a la élite, lo que ahora le permite fichar a estrellas como Leon, Putellas y Earps, con la mira puesta en el primer título y en la clasificación europea tras acabar sextos el curso pasado.