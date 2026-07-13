London City Lionesses
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Mapi León, cuatro veces ganadora de la Liga de Campeones, se une a las London City Lionesses tras los fichajes de Alexia Putellas y Mary Earps, en la destacada campaña de verano del proyecto de Michele Kang
Oficial: León ficha por las London City Lionesses
Desde hace tiempo se rumoreaba el fichaje de Leon por el London City, ya que su contrato con el Barcelona expiraba este verano. La marcha de la defensora de Cataluña, donde ganó 24 títulos importantes en nueve años, se confirmó antes de que terminara la temporada pasada y su próximo destino ya es oficial, tras haber sido presentada este lunes como jugadora del London City.
Firma un contrato de tres años con el club, que disputará su segunda temporada en la WSL tras ascender en 2025. Kang, dueña también del Washington Spirit y del Lyon, ocho veces campeón de Europa, tomó las riendas del club a mitad de la temporada 2023-24 y ha invertido fuerte para llevarlo a la élite, lo que ahora le permite fichar a estrellas como Leon, Putellas y Earps, con la mira puesta en el primer título y en la clasificación europea tras acabar sextos el curso pasado.
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Por qué León dejó el Barcelona para irse a las City Lionesses de Londres
Al llegar a Londres, Leon declaró: «Estoy emocionada y feliz de estar aquí. Es un proyecto interesante y atractivo. He visto lo que se está construyendo y cómo va tomando forma. He jugado en España durante muchos años y sentí que, dado este proyecto, era el momento adecuado para dar el salto. La liga inglesa está contribuyendo al crecimiento del fútbol femenino. Quería ponerme a prueba en otro país, en otra liga, jugando un tipo de fútbol diferente.
«Michele es increíble; una mujer inspiradora que quiere que el fútbol femenino crezca. Quiero formar parte de ello, de un club creado para las mujeres. Mis compañeras me ayudarán a adaptarme y espero que mi experiencia y liderazgo aporten al equipo. Tengo ganas de trabajar con el entrenador Eder Maestre, el cuerpo técnico y mis nuevas compañeras.
«Mi objetivo es alcanzar el máximo nivel cuanto antes. Cada proyecto avanza por etapas y exige mucho trabajo. Quiero seguir ganando y tengo la determinación para lograrlo. Espero conseguirlo con las London City Lionesses».
Cinco fichajes, siete salidas: sigue el ajetreo en el mercado de verano de las London City Lionesses.
La llegada de Leon confirma las ambiciones del London City en un mercado de fichajes excepcional. Considerada una de las mejores centrales del mundo, la jugadora de 31 años fue clave en el triplete del Barça la temporada pasada y llega a Londres como una estrella mundial.
Llega tras Putellas, doble ganadora del Balón de Oro que podría sumar un tercero este año, y también tras Earps y Nicole Anyomi. Earps reforzará la portería tras las dificultades de Elene Lete en su primera temporada en la WSL, mientras que Anyomi aporta potencia ofensiva: marcó 13 goles y dio seis asistencias en 20 partidos de Bundesliga con el Eintracht Fráncfort.
Janni Thomsen, internacional danesa, llega desde el Utah Royals en un mercado movido que también ha visto la salida de Katie Zelem, Gesa Marashi, Maddi Wilde, Julia Roddar, Cerys Brown, Lotta Lindstrom y Teyah Goldie, esta última cedida.
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¿Cómo afronta el Barça la marcha de León, Putellas y otras jugadoras?
Mientras en el London City reina la emoción, en el Barcelona cunde la incertidumbre sobre cómo afectará la marcha de Leon y otras jugadoras clave. Junto a Putellas, Ona Batlle y Salma Paralluelo, Leon deja el club este verano; Batlle fichó por el Arsenal y Paralluelo aún evalúa su próximo destino.
Las blaugranas siguen siendo campeonas de Europa y el año pasado fueron muy dominantes a pesar de las dudas sobre su plantilla, así que sería un error descartarlas. Patri Guijarro, Aitana Bonmati y Ewa Pajor permanecen en una plantilla de calidad, y la cantera sigue creciendo. Aun así, afrontar estas bajas sin fichajes aún será un desafío.
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