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Manuel Ugarte sufrió una grave lesión de rodilla tras chocar con un compañero de la selección uruguaya, y el Manchester United teme que el centrocampista esté de baja por un largo periodo
El centrocampista fue retirado del terreno de juego en camilla, visiblemente afectado.
La participación de Ugarte en el Mundial acabó con doble decepción: Uruguay quedó eliminada tras perder con España. El centrocampista del Manchester United aguantó 44 minutos antes de torcerse la rodilla en un choque fortuito con su compañero Mathías Olivera. Ugarte, que había mostrado buen nivel tras ganar los tres duelos en el suelo, salió en camilla, visiblemente afectado, agravando la eliminación del equipo de Marcelo Bielsa.
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El United teme que los daños sean graves
Los responsables de Old Trafford están cada vez más preocupados por el pronóstico inicial. Según el periodista Fabrizio Romano, el United teme que el centrocampista sufra una lesión grave y espera contactar con su entorno para evaluar su gravedad. Este giro ha conmocionado a los departamentos médico y de fichajes del club.
Los planes para el mercado de fichajes se han visto trastocados
La lesión llega en el peor momento y pone en riesgo el plan de fichajes del United. La directiva había decidido vender al internacional uruguayo para financiar la renovación del centro del campo. Ahora, los posibles compradores podrían retirarse hasta que el jugador termine su rehabilitación y demuestre que está en forma.
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Los planes de reconstrucción quedan en suspenso
La larga baja de Ugarte obliga al United a revisar ya sus planes de rotación. El equipo de fichajes presiona para vender suplentes y salvar el presupuesto de verano antes del cierre del mercado. Mientras, el jugador se someterá a pruebas la próxima semana para decidir si necesita cirugía.