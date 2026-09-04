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Manuel Rui Costa regresa a Florencia 25 años después para el partido de leyendas del centenario de la Fiorentina
Rui Costa completa su regreso 25 años después
La leyenda portuguesa Manuel Rui Costa protagonizó su emotivo regreso a Florencia tras una ausencia de 25 años, participando en la celebración del 100º aniversario de la Fiorentina en el Stadio Artemio Franchi el 2 de septiembre de 2026. El actual presidente del Benfica se unió al Fiorentina All-Stars en una victoria de exhibición por 7-3 sobre Operazione Nostalgia.
El evento reunió a figuras célebres de toda la historia del club, entre ellas Gabriel Batistuta, Roberto Baggio y Franck Ribery.
La presencia de Rui Costa representó uno de los regresos más esperados de la semana del centenario para los 20.000 aficionados presentes.
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Conexión emocional y petición de títulos
Al hablar sobre su decisión de asistir, Rui Costa explicó que su regreso estuvo motivado por un profundo cariño personal hacia la ciudad en la que pasó siete años de su carrera.
«No he venido aquí solo para agradar a la gente, sino por mí mismo», afirmó Rui Costa. «Pasé los siete años más bonitos de mi vida en Florencia y de verdad quería revivir esta noche esas emociones».
Sin embargo, el excapitán también expresó un sincero deseo por el éxito futuro del club. «Ganar un trofeo aquí como capitán [Coppa Italia 2001] fue el mayor orgullo de mi carrera», añadió. «Sinceramente, no me gusta ser el último capitán que dio un trofeo a este club. Florencia y la Fiorentina merecen volver a saborear la victoria».
Ribery reaviva la pasión de la Fiorentina
Franck Ribery también mostró su alegría por volver a enfundarse la camiseta morada, actuando en ataque junto a su excompañero Luca Toni.
«¡Mirad a todos estos aficionados! ¡Esto es realmente increíble!», dijo Ribery. «Cuando volvemos al campo y tocamos de nuevo el balón como en el pasado, mi gran pasión por el fútbol se enciende de inmediato».
«Muchísimas gracias a los aficionados y a todos los presentes», añadió Ribery, elogiando la asistencia a las celebraciones del centenario.
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Mirando hacia una nueva era
La exposición puso el broche a una semana de actos conmemorativos por toda Florencia, incluido un desfile con antorchas de los aficionados de la Curva Fiesole y exhibiciones de luz violeta en lugares históricos de la ciudad.
Mientras el actual primer equipo afronta los desafíos del inicio de temporada en la Serie A, las celebraciones del centenario sirvieron para recordar la rica historia del club.
Rui Costa y las leyendas que regresaron se marcharon de Florencia con la esperanza de que la generación actual pueda añadir pronto nuevos títulos al palmarés del club.
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