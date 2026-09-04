Manuel Rui Costa regresa a Florencia 25 años después para el partido de leyendas del centenario de la Fiorentina

La leyenda portuguesa Manuel Rui Costa protagonizó su emotivo regreso a Florencia tras una ausencia de 25 años, participando en la celebración del 100º aniversario de la Fiorentina en el Stadio Artemio Franchi el 2 de septiembre de 2026. El actual presidente del Benfica se unió al Fiorentina All-Stars en una victoria de exhibición por 7-3 sobre Operazione Nostalgia.

El evento reunió a figuras célebres de toda la historia del club, entre ellas Gabriel Batistuta, Roberto Baggio y Franck Ribery.

La presencia de Rui Costa representó uno de los regresos más esperados de la semana del centenario para los 20.000 aficionados presentes.



