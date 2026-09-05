AFP
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Manuel Pellegrini responde a las acusaciones de Jose Mourinho de que «jugó a empatar» después de que el Betis tumbara al Real Madrid
Pellegrini defiende la táctica del Betis ante la crítica de Mourinho
Pellegrini no estaba de humor para dejar que los comentarios de Mourinho tras el partido eclipsaran una noche histórica para el Real Betis. Después de ver a su equipo asegurar una trabajada victoria por 1-0, el técnico chileno tuvo que responder a preguntas sobre la afirmación de Mourinho de que el conjunto local jugó principalmente para empatar. Pellegrini se mantuvo firme en su convicción de que su equipo fue un justo vencedor, pese a la presión ejercida por los visitantes durante una noche tensa en Sevilla.
Respondiendo directamente a la sugerencia de que el Betis tuvo suerte, Pellegrini declaró: "No hago el mismo análisis porque creo que el equipo salió a ganar desde el primer minuto del partido, intentando encontrar el fondo de la red contra un rival como el Real Madrid, que es, por supuesto, un oponente duro", explicó Pellegrini.
"Tuvieron algunas acciones a balón parado muy peligrosas en las que Alvaro Valles hizo tres paradas muy, muy buenas, pero al final marcamos el gol y nos llevamos los tres puntos contra un gran rival, en un partido muy disputado que, incluso si hubiera terminado en empate, habría sido un resultado justo. Así que, en ese sentido, eso pasa muchas veces en el fútbol: nosotros aprovechamos nuestras ocasiones y ellos no".
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El entrenador resta importancia a las quejas de Mourinho sobre el partido
Mourinho también dejó entrever cierto nivel de agresividad por parte del Betis, pero Pellegrini no tardó en descartar cualquier idea de que el árbitro influyera en el resultado del partido. Pellegrini rechaza las quejas de Mourinho sobre el arbitraje
«No creo que jugáramos con demasiada dureza. Creo que ambos equipos disputaron el balón. No creo que hubiera una influencia arbitral significativa. Hubiera una tarjeta amarilla más o una menos, no creo que esos fueran factores decisivos en el resultado del partido», dijo.
«No ganamos el partido por el árbitro; ganamos porque aprovechamos nuestras ocasiones y ellos no pudieron transformar las suyas, ya fuera porque Álvaro Valles lo evitó o porque fallaron el penalti que tuvieron. Así son los resultados en el fútbol; acciones concretas deciden el desenlace, pero no creo que el árbitro fuera el motivo».
La resiliencia y la regla de las 24 horas en Sevilla
La victoria fue especialmente dulce para el Betis después de una dolorosa derrota ante el Levante en su anterior partido. Pellegrini lleva tiempo predicando una filosofía de estabilidad emocional, negándose a que sus jugadores se dejen llevar por resultados puntuales. Explicó que su enfoque con la plantilla se mantuvo igual incluso después de un mal resultado, al subrayar que la identidad del equipo y su fortaleza mental se construyen a lo largo de años de trabajo, y no a partir de reacciones semanales.
Pellegrini detalló su mensaje al vestuario y afirmó: «Lo mismo que he venido transmitiendo durante los siete años que llevamos en el Betis: el fútbol te da 24 horas; 24 horas para disfrutar una victoria, 24 horas para sufrir una derrota. Hay muchas cosas concretas que ocurren en los partidos, como pasó en el encuentro contra el Levante, que hacen que las cosas se desarrollen como se desarrollan».
«Hay que entenderlas, hay que analizarlas, hay que ser capaces de hacer una buena autocrítica tanto cuando ganas como cuando pierdes, y estar convencidos las 24 horas del día de lo que estás haciendo para intentar ganar el siguiente partido, que es lo que hicimos».
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Impacto desde el banquillo y el hito de Parrott
El partido cambió con los ajustes tácticos de Pellegrini, y Troy Parrott vio puerta tras salir desde el banquillo. El delantero irlandés, que anteriormente había fallado una ocasión crucial contra el Levante, mostró su instinto depredador para marcar tras una prolongación de otro suplente, Nelson Deossa. El técnico expresó su alegría por el nuevo fichaje y señaló que un gol así ante un club de la entidad del Real le daría un enorme impulso a la confianza del jugador mientras se adapta a La Liga.
"Estoy muy contento por Troy Parrott. Llegar al club, a un estilo de fútbol diferente. Empezar un nuevo capítulo en un nuevo equipo, en un estilo de fútbol diferente, marcando el gol de la victoria contra el Real Madrid, creo que le va a dar mucha confianza", señaló Pellegrini.
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