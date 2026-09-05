Pellegrini no estaba de humor para dejar que los comentarios de Mourinho tras el partido eclipsaran una noche histórica para el Real Betis. Después de ver a su equipo asegurar una trabajada victoria por 1-0, el técnico chileno tuvo que responder a preguntas sobre la afirmación de Mourinho de que el conjunto local jugó principalmente para empatar. Pellegrini se mantuvo firme en su convicción de que su equipo fue un justo vencedor, pese a la presión ejercida por los visitantes durante una noche tensa en Sevilla.

Respondiendo directamente a la sugerencia de que el Betis tuvo suerte, Pellegrini declaró: "No hago el mismo análisis porque creo que el equipo salió a ganar desde el primer minuto del partido, intentando encontrar el fondo de la red contra un rival como el Real Madrid, que es, por supuesto, un oponente duro", explicó Pellegrini.

"Tuvieron algunas acciones a balón parado muy peligrosas en las que Alvaro Valles hizo tres paradas muy, muy buenas, pero al final marcamos el gol y nos llevamos los tres puntos contra un gran rival, en un partido muy disputado que, incluso si hubiera terminado en empate, habría sido un resultado justo. Así que, en ese sentido, eso pasa muchas veces en el fútbol: nosotros aprovechamos nuestras ocasiones y ellos no".