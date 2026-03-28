Manuel Neuer y el Bayern de Múnich aplazan la decisión sobre su contrato tras su última lesión

Según informa el diario «Bild», Neuer ha solicitado a la directiva del Bayern de Múnich que aplace por el momento las negociaciones formales sobre su contrato. El legendario portero, que acaba de cumplir 40 años, quiere evaluar su resistencia física tras sufrir una rotura de fibras musculares que ha limitado su disponibilidad esta temporada.

Según se informa, el club ha accedido a esta petición, y no se espera una decisión definitiva antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid a mediados de abril. Neuer se encuentra actualmente centrado en su rehabilitación en el club bávaro, con el objetivo de demostrar que aún puede soportar el rigor de la competición de élite antes de decidir si prolonga su estancia o se retira.