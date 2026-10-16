El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ha revelado que Neuer sigue siendo seria duda para el próximo partido de la Bundesliga contra el Leipzig. El legendario guardameta arrastra una lesión en el pie que le dejó fuera de la convocatoria para el reciente viaje a Noruega con motivo de un partido de la Champions League, y todavía no ha vuelto a entrenarse con el primer equipo. El técnico belga está actuando con cautela con su capitán y se niega a fijar una fecha concreta para su regreso al once titular.

«Manu no se entrenó ayer. Eso significa que hoy tenemos que ver cómo se encuentra y cuál es la situación. Hoy no tenemos más información. No quiero hacer de médico. Es en el pie, no en el muslo ni en el hombro. No tardará tanto. Ya veremos si es mañana o la semana que viene. Primero tiene que encontrarse mejor y entrenarse cuando pueda; entonces habrá superado esta fase», explicó el entrenador, según recoge Sky Germany.