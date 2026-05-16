Según Sky Sport, el regreso de Neuer a la selección alemana está cerca. El portero del Bayern Múnich, de 40 años, ha acordado con el técnico Julian Nagelsmann y el director de la DFB, Rudi Völler, participar en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

Tras varias semanas de reuniones, el técnico ha quedado impresionado por su nivel y considera que su experiencia es clave para el éxito de la selección.







