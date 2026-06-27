Neuer defendió su decisión y explicó por qué consideraba correcto su posicionamiento.

«Cualquiera que haya sido portero sabe que así debo colocarme respecto al balón», declaró Neuer tras el partido. «Solo quería atraparlo; era la opción más segura. Si lo hubiera atrapado a la altura del pecho, podría haber sido un autogol».

Al preguntársele si asumía la responsabilidad del gol, respondió rotundamente: «No».

Nagelsmann también lo defendió: «No ha habido ni un solo partido en el que el portero haya tenido que lucirse de verdad. Tenemos que defender de otra manera desde el principio. Es una situación extremadamente ingrata para un portero».