Manuel Neuer no se arrepiente de haber vuelto a la selección alemana a pesar de la «dolorosa y extremadamente decepcionante» eliminación en el Mundial ante Paraguay

Neuer, de 40 años, ha anunciado su retirada definitiva de la selección alemana. El capitán del Bayern de Múnich se había retirado tras la Euro 2024, pero volvió para el Mundial de Norteamérica tras la lesión de Marc-André ter Stegen.

Sin embargo, el regreso soñado se truncó: Alemania cayó en octavos de final tras perder 4-3 en los penaltis contra Paraguay. A pesar de la eliminación, Neuer asegura que fue correcto volver a ponerse los guantes y se muestra orgulloso de haber representado a los cuatro veces campeones del mundo.