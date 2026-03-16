¡Manuel Neuer ni siquiera se acercó a eso! Un joven de 16 años podría hacer historia en el FC Bayern, pero sus estadísticas plantean algunas dudas

Prescott nació en Nueva York en 2009, hijo de madre alemana y padre estadounidense; posteriormente creció en Berlín y jugó en las categorías inferiores del Union. En 2023, Prescott fichó por el FC Bayern. Se saltó por completo la categoría sub-17 y, desde el verano, este gigante de 1,96 metros ocupa la portería del equipo sub-19. Curiosamente, desde un punto de vista puramente estadístico, las cosas le están yendo bastante mal allí: en 16 partidos solo ha mantenido la portería a cero una vez y ha encajado 30 goles. Aunque Prescott se clasificó con su equipo para la fase principal de cuatro grupos como ganador del Grupo E de la fase previa, actualmente ocupa el cuarto puesto del Grupo C, por detrás del RB Leipzig, el Borussia Mönchengladbach y el 1. FC Kaiserslautern.

Prescott ya ha disputado partidos con las selecciones alemanas sub-16 y sub-17. Sin embargo, también tiene la nacionalidad estadounidense, por lo que, en teoría, podría jugar con su selección nacional. Su contrato con el FC Bayern se extiende hasta 2027.

Hace unos años, otro portero joven causó sensación en el FC Bayern: Christian Früchtl. A principios de 2016, el entrenador Pep Guardiola se llevó al joven de 15 años a la concentración de pretemporada. También era portero de las selecciones juveniles alemanas y también era muy alto para su edad. Sin embargo, Früchtl no disputó su primer y único partido con el equipo de Múnich hasta 2022, a los 22 años. Desde el verano de 2024 es portero suplente en el US Lecce, equipo de la primera división italiana.