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Manuel Neuer negocia la renovación de su contrato con el Bayern de Múnich, pero el portero, de 40 años, deberá aceptar una reducción salarial

M. Neuer
Bayern Múnich
Bundesliga

Manuel Neuer aún no quiere retirarse: el legendario portero negocia su renovación con el Bayern de Múnich. A sus 40 años, el ex capitán de Alemania quiere seguir batiendo récords en el Allianz Arena.

  • Comienzan las negociaciones en la calle Sabener

    Según Sky, han comenzado oficialmente las negociaciones para que Neuer extienda su etapa en el Bayern de Múnich. El jueves, su agente, Thomas Kroth, acudió a la sede del club en la Sabener Strasse para iniciar las conversaciones sobre un nuevo contrato. Aunque su actual vínculo vence en 2026, ambas partes valoran extenderlo hasta 2027.

    Llegado del Schalke en 2011, Neuer se ha erigido como símbolo del dominio bávaro, con 596 partidos, 13 Bundesligas y 2 Champions. A sus 38 años, mantiene la ilusión: «Me lo estoy pasando muy bien».

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    Ajustes financieros y el modelo Gnabry

    El Bayern quiere retener a su capitán, pero su situación financiera ha cambiado. Las negociaciones, lideradas por el director general Jan-Christian Dreesen y el director deportivo Max Eberl, buscan reducir la masa salarial. Neuer, uno de los mejor pagados con un salario bruto de hasta 20 millones de euros por temporada (bonificaciones incluidas), deberá aceptar una notable rebaja.

    Para renovar, el portero de 40 años probablemente deberá aceptar una notable rebaja de su salario base. Es una tendencia: Serge Gnabry ya firmó una prórroga con condiciones ligeramente inferiores, pues el club quiere mantener su salud financiera a largo plazo. La disposición de estas estrellas a bajarse el sueldo se ve como clave para tener margen de maniobra en futuros fichajes.

  • El plan de sucesión con Urbig

    Un factor clave en las negociaciones del contrato es la gestión del talento joven en la portería del Bayern. El club, consciente de que Jonas Urbig es el futuro portero titular, busca darle más minutos de juego que los 16 que ha tenido esta temporada.

    Ha jugado 16 partidos esta temporada, pero el cuerpo técnico cree que necesita más minutos para crecer. Equilibrar el deseo de Neuer de seguir siendo titular con la necesidad de integrar a Urbig será un reto para el club. Mantener a Neuer un año más ofrece la experiencia que la directiva considera inestimable.

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    Apoyo de la directiva del club

    La iniciativa para retener a Neuer cuenta con el respaldo total de las figuras influyentes del club, entre las que destaca el presidente honorario Uli Hoeness. El presidente del Bayern no ha ocultado su deseo de que el legendario portero continúe su andadura en Múnich. Al referirse al tema, Hoeness declaró: «Personalmente, si fuera por mí, intentaríamos retenerlo un año más».

    Aunque aún no hay acuerdo definitivo, la voluntad compartida entre el jugador y la directiva hace probable el entendimiento. Tras 15 años y casi 600 partidos, la era de Neuer en Múnich podría tener un capítulo final si se consensúan sus condiciones económicas.

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