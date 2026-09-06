Manuel Neuer elogia al «muy bueno» Loris Karius mientras el Schalke pone fin a la histórica racha goleadora del Bayern de Múnich

La inspirada actuación del guardameta de 33 años culminó un auténtico arco de redención después de que anteriormente se planteara retirarse de forma prematura tras etapas complicadas en la escena europea. Tal y como recoge la Bundesliga, Karius dijo: "Fue genial para mí. Solo tuve que gritar para que siguieran, subieran, retrocedieran. Muchísimo mérito para los chicos por lo que hicieron. Evitaron muchísimo e hicieron que todo fuera increíblemente difícil para el Bayern. Los chicos trabajaron de verdad hasta que no pudieron más. Hoy todos pueden estar orgullosos de su actuación".