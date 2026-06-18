Manuel Neuer confirma que se retirará de la selección alemana tras el Mundial de 2026, con el objetivo de despedirse con un segundo título mundial

El icono del Bayern de Múnich, de 40 años, ya había colgado los guantes con la selección alemana tras la Eurocopa de 2024, pero se le convenció para que volviera tras demostrar su gran forma a nivel de club.

En rueda de prensa, Neuer explicó su retirada: «En 2024 di un paso al lado tras una gran Eurocopa en casa; fue la decisión correcta. Seguir con la selección habría sido una carga deportiva demasiado grande durante los últimos dos años».