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Manuel Neuer confirma que planea retirarse al final de la temporada 2026-27 mientras el icono del Bayern de Múnich aspira a despedirse con una tercera Champions League
Neuer se prepara para el último baile en Múnich
Neuer ha revelado que la temporada 2026-27 será probablemente su última campaña como futbolista profesional. Después de firmar recientemente una ampliación de contrato de un año en el Allianz Arena, el icono de 40 años ha aprovechado la concentración de pretemporada del club en Tegernsee para aclarar sus planes de futuro.
«No juego los partidos solo para decir: “Este es mi último partido”», declaró Neuer a los periodistas. «No importa si esta pudo haber sido mi última vez en un estadio u otro, ya veremos. Desde luego, todo apunta a que me voy a retirar».
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A por una tercera Champions League
A pesar de la inminente retirada, Neuer sigue siendo tan competitivo como siempre, con la vista firmemente puesta en la gloria europea. El veterano guardameta ya ha conquistado dos medallas de campeón de la Champions League durante su etapa en el Bayern, y la motivación por lograr una tercera sigue siendo el motor de su trabajo diario. La temporada pasada terminó con el disgusto de una eliminación en semifinales contra el Paris Saint-Germain, pero Neuer cree que la plantilla actual es más que capaz de volver a la cima del fútbol europeo antes de que finalmente cuelgue las botas.
«Nuestros objetivos son todos los objetivos que podamos lograr», explicó Neuer, que la pasada campaña ganó su 13.º título de la Bundesliga, igualando el récord. «Siempre dijimos durante toda la temporada pasada que cada partido es el más importante. Esa es la mentalidad con la que afrontamos también esta temporada: queremos ganar a todos. Creo que hemos hecho una buena temporada y que, con este equipo, tenemos el potencial para ganar a todos y lograr todos nuestros objetivos».
Mentorizando a la próxima generación en el Allianz
Mientras Neuer se centra en su propio rendimiento, también es consciente del legado que deja detrás de sí. El club ya ha iniciado el proceso para identificar a un sucesor, y el joven talento Jonas Urbig está considerado como un posible heredero al trono. Neuer ha asumido el papel de mentor, trabajando estrechamente con los porteros más jóvenes para garantizar que la transición, cuando finalmente llegue, sea lo más fluida posible.
«Nos apoyaremos unos a otros; tenemos un grupo de porteros fuerte, incluidos Ulle [Sven Ulreich] y los porteros jóvenes», afirmó Neuer. «Lo importante es que nos ayudemos unos a otros, que nos exijamos mutuamente y que siempre podamos dar lo mejor de nosotros para el equipo en la portería».
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Un legado que redefinió la posición de portero
Cuando Neuer se retire definitivamente, dejará un legado que pocos podrán igualar. Desde que llegó al Bayern procedente del Schalke en el verano de 2011, ha disputado 545 partidos con el club y ha transformado la manera en que el mundo ve la posición de portero. Su capacidad para actuar como un undécimo jugador de campo, corrigiendo a la espalda de una línea defensiva adelantada e iniciando ataques con una distribución milimétrica, cambió de forma fundamental las tácticas del fútbol moderno. Ganó la Copa del Mundo con Alemania en 2014, pero sufrió un final doloroso en su carrera con la selección, ya que Alemania fue eliminada en la ronda de 32 en la edición de 2026.
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