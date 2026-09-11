En su rueda de prensa previa al partido, el veterano guardameta subrayó su fe inquebrantable y sus ambiciosos objetivos para la presente temporada.

Al detallar su motivación para seguir compitiendo al más alto nivel, Neuer dijo, según informó @iMiaSanMia en X: "Empiezo la temporada para lograr todo lo que podamos lograr. Creo que lo tenemos en nuestro equipo. Esa es también la razón por la que decidí continuar. Sé que todo es posible con este equipo, el cuerpo técnico y nuestro espíritu".

Al insistir en su objetivo de conquistar una tercera corona europea con el Bayern tras los triunfos de 2013 y 2020, el capitán añadió: "Significaría mucho para mí ganar el título de la Champions League por tercera vez. Sabemos que nos enfrentaremos a equipos duros, solo tenemos que hacer nuestro trabajo y centrarnos en el inicio".