Kompany ha revelado que Neuer no está disponible tras sufrir molestias en un pie durante el empate 2-2 del fin de semana ante el Augsburgo. El veterano portero, que recientemente recibió críticas por su papel en el gol más rápido encajado en la historia de la Bundesliga, no pudo participar en los últimos entrenamientos antes del viaje a Noruega para disputar el partido europeo. La lesión le impide disputar su 163.º partido en la competición, por lo que se queda justo por detrás de los registros de Iker Casillas y Cristiano Ronaldo.

«Manuel no puede entrenar hoy. Ha notado algo en el pie. Eso responde rápidamente a la pregunta de quién estará mañana en la portería. Después del partido contra el Augsburgo supimos que había notado algo. Nunca se sabe cuánto tiempo llevará, pero, dado que no pudo entrenar ni ayer ni hoy, no tiene sentido correr riesgos innecesarios. No sé si estará mañana en la convocatoria. ¿Será titular? Lo más probable es que no. Después veremos», explicó Kompany, según recoge Kicker.