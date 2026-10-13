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Manuel Neuer, baja para el duelo del Bayern de Múnich en la Champions League ante el Viking: Vincent Kompany recurre a Jonas Urbig en medio de las repercusiones del error ante el Augsburgo
Kompany confirma un contratiempo con la lesión de Neuer
Kompany ha revelado que Neuer no está disponible tras sufrir molestias en un pie durante el empate 2-2 del fin de semana ante el Augsburgo. El veterano portero, que recientemente recibió críticas por su papel en el gol más rápido encajado en la historia de la Bundesliga, no pudo participar en los últimos entrenamientos antes del viaje a Noruega para disputar el partido europeo. La lesión le impide disputar su 163.º partido en la competición, por lo que se queda justo por detrás de los registros de Iker Casillas y Cristiano Ronaldo.
«Manuel no puede entrenar hoy. Ha notado algo en el pie. Eso responde rápidamente a la pregunta de quién estará mañana en la portería. Después del partido contra el Augsburgo supimos que había notado algo. Nunca se sabe cuánto tiempo llevará, pero, dado que no pudo entrenar ni ayer ni hoy, no tiene sentido correr riesgos innecesarios. No sé si estará mañana en la convocatoria. ¿Será titular? Lo más probable es que no. Después veremos», explicó Kompany, según recoge Kicker.
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La seguridad es lo primero para el veterano portero
El entrenador belga subrayó que la decisión de no contar con el futbolista de 40 años fue totalmente preventiva y buscaba evitar que se agravaran sus molestias físicas. Aunque en un principio se esperaba que Neuer pudiera entrenarse con el grupo, las molestias persistentes llevaron al cuerpo técnico a reconsiderarlo y optar por la prudencia. Kompany insistió en que el club no asumirá ningún riesgo y confirmó que no precipitará el regreso de Manu al terreno de juego hasta que se encuentre completamente recuperado y al cien por cien.
«Manu está aquí por cómo ha evolucionado la situación. Pensábamos que hoy podría entrenarse. No quiero llamarlo lesión, pero cuando notas algo y no mejora... Llega un momento en el que te das cuenta de que tenemos que hacer algo, y lo haremos sin correr ningún riesgo si no se siente al cien por cien», añadió.
Urbig, listo para asumir el protagonismo
Con Neuer de baja, Urbig se prepara para disputar su tercer partido de la temporada con el gigante alemán. El joven portero ha progresado rápidamente en los últimos tiempos y debutó con la selección absoluta durante el parón internacional. Su presencia en el once titular ante el Viking FK se considera un hito importante en su desarrollo desde que llegó al club procedente del Colonia, y el cuerpo técnico confía plenamente en su capacidad para rendir en las grandes citas.
Kompany elogió los progresos del joven bajo su dirección en Baviera. «Vamos por buen camino. Ha disputado los minutos que queríamos darle para favorecer su desarrollo. Ha jugado una final de copa y varios partidos de la Champions League. Su actual convocatoria con la selección es consecuencia directa de esos progresos. Y cada minuto le viene bien para seguir desarrollándose», afirmó el entrenador.
- AFP
Musiala se suma a la lista de lesionados del Bayern
Neuer no será la única ausencia destacada para el viaje al SR-Bank Arena, ya que Jamal Musiala también sigue de baja. El mediapunta se encuentra apartado por una lesión en el muslo, lo que reduce aún más los efectivos disponibles para el cuerpo técnico. Sin dos de sus líderes más influyentes, se espera que el resto de la plantilla dé un paso adelante ante un Viking que se ha mostrado confiado de cara a enfrentarse a un ataque liderado por Harry Kane en lugar de a Erling Haaland.
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