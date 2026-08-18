La transición de la Premier League a la Serie A exige un ajuste táctico importante, especialmente al incorporarse al sistema preferido de Cristian Chivu. Stones ya ha dejado su huella, al marcar en un amistoso de pretemporada contra el Real Betis, pero el internacional suizo señaló que pasar de una defensa de cuatro a la estructura defensiva específica del Inter implica un periodo de adaptación que él mismo tuvo que superar a su llegada el año pasado.

"Físicamente, vienes de la Premier League ya muy bien preparado. Tácticamente, sin embargo, es diferente. Jugué con Stones en el City en una defensa de cuatro, y tuve que adaptarme. En mi caso, ocurrió bastante rápido, y conozco a John: puede hacerlo todo y tampoco tendrá ningún problema. Obviamente, necesitará ayuda de sus compañeros y del cuerpo técnico, pero ha acabado en el lugar adecuado", dijo Akanji a La Gazzetta dello Sport.