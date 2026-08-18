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Manuel Akanji ve a John Stones brillando en el Inter mientras la estrella suiza revela su misión personal para ayudar al exjugador del Manchester City
Confían en Stones para dominar la táctica italiana
La transición de la Premier League a la Serie A exige un ajuste táctico importante, especialmente al incorporarse al sistema preferido de Cristian Chivu. Stones ya ha dejado su huella, al marcar en un amistoso de pretemporada contra el Real Betis, pero el internacional suizo señaló que pasar de una defensa de cuatro a la estructura defensiva específica del Inter implica un periodo de adaptación que él mismo tuvo que superar a su llegada el año pasado.
"Físicamente, vienes de la Premier League ya muy bien preparado. Tácticamente, sin embargo, es diferente. Jugué con Stones en el City en una defensa de cuatro, y tuve que adaptarme. En mi caso, ocurrió bastante rápido, y conozco a John: puede hacerlo todo y tampoco tendrá ningún problema. Obviamente, necesitará ayuda de sus compañeros y del cuerpo técnico, pero ha acabado en el lugar adecuado", dijo Akanji a La Gazzetta dello Sport.
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Akanji arropa a Stones en San Siro
El jugador de 31 años ha revelado que está supervisando personalmente la integración de Stones tras la llegada del defensa procedente del Manchester City. Ambos forjaron un vínculo muy fuerte durante su etapa juntos en la Premier League, y ahora Akanji está actuando como guía, traductor y amigo para ayudar a Stones a desenvolverse en las complejidades del fútbol y la cultura italianos. Su reencuentro estuvo precedido por un notable momento de serendipia entre sus familias antes incluso de que el acuerdo se cerrara.
«Fue gracioso porque, apenas unas horas antes de que se confirmara su llegada, mi mujer y yo nos encontramos con su mujer en la playa de Ibiza. Pura coincidencia», reveló. «Somos amigos y hemos estado de vacaciones juntos, y ella nos dijo: “Creo que al final iremos...”. Unas horas después, ya en casa, vi el mensaje de John. Ahora intento introducirle en el Inter. Le explico todo; intento traducirle; el otro día incluso le llevé a un restaurante. Pero es un gran chico; se adaptará rápido».
Construyendo un muro defensivo formidable
El Inter ha reforzado de forma significativa su línea defensiva, y el regreso de Benjamin Pavard tras una cesión en el Marseille aumenta aún más la competencia por un puesto. Para Akanji, esta profundidad de plantilla es esencial si el Nerazzurri quiere mejorar sus anteriores actuaciones continentales y aspirar al título de la Champions League. El defensa insiste en que la competencia interna en Appiano Gentile es el catalizador para la mejora individual y colectiva.
«Eso es exactamente lo que necesitamos para competir no solo en Italia, sino también en la Champions League. Tenemos una defensa formidable, de las mejores, y una gran plantilla: en cada posición hay al menos dos jugadores excelentes. Ahora necesitamos integrar a los nuevos jugadores en el sistema, pero la competencia en los entrenamientos será alta, y eso hará mejorar a todos», comentó.
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Preparación mental y la temporada que viene
Akanji ha aprovechado el parón veraniego para renovar su mentalidad, incluso estrenando un nuevo peinado de cara a la próxima temporada. A sus 31 años, se siente tan en forma como siempre y está deseando arrancar la temporada de la Serie A contra el Monza. Su preparación ha sido meticulosa, combinando trabajo individual con sesiones de equipo para asegurarse de estar listo para las exigencias de la máxima categoría del fútbol italiano.
«No creo que me lleve mucho tiempo volver al 100%, porque estuve de vacaciones durante tres semanas y, como hago normalmente, seguí entrenando. Al principio hice mucho trabajo de carrera y gimnasio, y desde que mis compañeros volvieron de la gira, hemos estado trabajando juntos sobre el césped. Ahora no veo la hora de ponerme serio con el Monza: otra temporada es un nuevo comienzo», concluyó.
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