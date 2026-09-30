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Manu Kone desvela el estilo de gestión «humano» de Zinedine Zidane mientras el nuevo seleccionador de Francia hace su magia
Una presencia legendaria en el banquillo
Zidane se prepara para su primer partido en casa como seleccionador de Francia, un hito significativo que le lleva de vuelta al Stade de France para enfrentarse a Italia. El encuentro tiene un enorme peso histórico, ya que remite al rival al que se midió en su última aparición profesional como jugador, allá por 2006. Mientras la expectación pública alcanza cotas altísimas, los propios jugadores también están deseando ver qué recibimiento le brinda la afición local a su nuevo mentor este viernes por la noche.
Kone, que se está convirtiendo rápidamente en una figura clave de este renovado centro del campo, habló sobre el aura única que rodea al exentrenador del Real Madrid. "Lo veremos el viernes en el partido, todos vamos a descubrirlo al mismo tiempo que los demás, vamos a descubrir la ovación, vamos a aplaudir, eso es todo", comentó Kone.
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El toque humano de Zizou
Más allá de los ajustes tácticos previstos en la Nations League, gran parte de la atención se ha centrado en las habilidades interpersonales de Zidane. El legendario número 10 lleva mucho tiempo recibiendo elogios por su capacidad para gestionar egos al más alto nivel, y los recientes comentarios de Kone sugieren que esa reputación está bien ganada. El centrocampista de la Roma no tardó en destacar el carácter cercano del hombre que dirige a la selección nacional, señalando que su sinceridad ya ha tenido un impacto significativo en la dinámica del grupo.
Kone profundizó en la naturaleza específica del estilo de gestión de Zidane y elogió la comunicación directa y sincera que ha definido la actual concentración. «Es un placer que te entrene Zinedine Zidane, es una leyenda mundial. Nos gestiona de una manera muy humana, es muy sincero, muy cercano a los jugadores. Puede hablarnos en privado o delante del grupo. Refuerza nuestra confianza, nos dice que juguemos con libertad. Cada uno es natural en su lado y es un placer», explicó el centrocampista.
Mentoría para la próxima generación
Para jugadores como Kone, contar con un entrenador que dominó su zona específica del campo supone una oportunidad de aprendizaje inestimable. La vasta experiencia de Zidane como uno de los mejores centrocampistas de la historia le permite ofrecer consejos matizados que los jugadores más jóvenes están deseando asimilar. Según se informa, este enfoque práctico está ayudando a la plantilla a encontrar una sensación de equilibrio y disciplina táctica mientras se adapta a una nueva filosofía en la escena internacional.
El centrocampista de 23 años expresó su gratitud por las instrucciones específicas que ha recibido sobre su papel. "Era centrocampista, así que aprendo mucho; obviamente, escucho todo lo que me dice, solo puedo aprender a su lado. Me aconseja mucho sobre el posicionamiento, el equilibrio del equipo. Lo más importante es cumplir con las exigencias del entrenador", afirmó Kone.
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Crear confianza de cara a Italia
A pesar del escaso tiempo disponible para implantar por completo su visión, según se informa Zidane ha expresado su satisfacción por la rapidez con la que los jugadores han asimilado sus ideas. Las primeras señales desde el campo de entrenamiento apuntan a una plantilla motivada y reforzada por la confianza de su entrenador en las capacidades individuales de cada uno.
Kone reveló que el refuerzo positivo del entrenador ha sido un tema recurrente a puerta cerrada. «No hemos tenido mucho tiempo para trabajar, está orgulloso de nosotros, porque pudimos poner en práctica todo lo que quiere. Está muy orgulloso de nosotros, nos lo dijo, somos muy buenos jugadores a sus ojos, tenemos la capacidad de adaptarnos. Y está muy orgulloso de eso, nos lo dijo», concluyó Kone.
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