Sebastian Frej
Traducido por
¡Manos fuera de nuestra estrella! El Crystal Palace le cierra la puerta en la cara al Manchester City mientras su entrenador insiste en que su centrocampista estrella no se va a ninguna parte
Defendiendo a la centrocampista estrella
El Crystal Palace ha dejado clara su postura tras rechazar una consulta del Manchester City por el centrocampista Wharton. El City ha valorado posibles refuerzos para el centro del campo tras la sonada salida de Rodri al Barcelona en una operación de 65,4 millones de libras.
Sin embargo, los responsables de fichajes del Palace frenaron de inmediato el acercamiento, dejando claro que su gran activo no está disponible. El jugador, de 22 años, sigue con contrato en Selhurst Park hasta 2029 tras su llegada desde el Blackburn Rovers en 2024 por 22,5 millones de libras.
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Sage insiste en que Wharton se quede donde está
El nuevo entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, ha respaldado con firmeza la continuidad de su jugador en el sur de Londres de cara a la próxima temporada. Sage cree que otra temporada completa de desarrollo bajo la nueva dinámica del club beneficiará enormemente al internacional inglés.
«Ahora no es el momento de hacer eso», dijo Sage a los periodistas al hablar sobre el posible interés. «Creo que puede jugar en otro club, un gran club aquí o en cualquier lugar de Europa. Pero creo que un año con nosotros, un año con una nueva dinámica, le vendrá bien. Lo necesitamos y por eso creo que se quedará con nosotros».
Ascenso meteórico y títulos
Wharton ha disfrutado de un ascenso meteórico desde que irrumpió, lo que le ha valido cuatro internacionalidades con la selección absoluta de Inglaterra. Sus brillantes actuaciones también han ayudado al Palace a conquistar títulos importantes, entre ellos la FA Cup en 2024-25 y la Liga Conferencia de la UEFA en 2025-26.
Ese éxito atrae de forma natural la atención de equipos de élite de toda Europa, en paralelo a la meditada renovación de plantilla llevada a cabo por el City este verano. Además de dar la bienvenida a Elliot Anderson, el City ha gestionado transiciones de jugadores que implican a Nathan Aké, James Trafford y Tijjani Reijnders.
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Mirando hacia la campaña المقبلة
Con el Palace manteniéndose firme en su valoración y en sus planes de futuro, se espera que Wharton desempeñe un papel central en sus próximos partidos. El respaldo inequívoco de Sage garantiza que el centrocampista pueda centrarse por completo en sus compromisos con el club, sin distracciones continuas por el mercado de fichajes.
A medida que el mercado de fichajes se acerca a su cierre, la firmeza del Palace garantizará que su bloque principal siga intacto. Los aficionados pueden esperar ver a su estrella creativa llevar la manija del centro del campo al menos durante otro año.
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