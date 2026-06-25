«¡Maniobra de distracción!» Crecen las dudas sobre la participación del jugador del Bayern Alphonso Davies en el Mundial

Sin embargo, contra Suiza el lateral izquierdo del Bayern se quedó en el banquillo, igual que en los dos primeros partidos de grupo ante Bosnia y Herzegovina y Catar.

Davies arrastra desde principios de mayo una lesión muscular que le ha marginado del final de temporada con el Bayern. Pese a ello, Marsch le incluyó en la lista de 26 con la esperanza de recuperarle durante el torneo.

Su regreso se ha vuelto a posponer, lo que hace dudar sobre si la recuperación se alarga más de lo previsto. Ya durante la temporada se perdió varios encuentros por lesiones.

Aun así, se espera que esté listo para el duelo de dieciseisavos contra Sudáfrica el domingo en Los Ángeles. «Estará listo para el próximo partido», afirmó Marsch.