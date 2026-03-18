En una declaración realizada el miércoles, la portavoz del Gobierno, Marie Rose Khady Fatou Faye, criticó además duramente la decisión de nombrar a Marruecos campeón de África a posteriori.
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«Manifiestamente ilegal y profundamente injusto»: Senegal exige una investigación tras la retirada del título de la Copa Africana de Naciones por una posible corrupción
«Esta decisión es manifiestamente ilegal y profundamente injusta. Al cuestionar la CAF un resultado obtenido al término de un partido disputado correctamente y ganado de acuerdo con las reglas del juego, socava considerablemente su propia credibilidad», declaró Faye en el comunicado y exigió una investigación «dentro de los órganos directivos de la CAF».
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Senegal tiene intención de presentar un recurso
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) había despojado a Senegal del título continental el martes. Durante la final del 18 de enero, el equipo abandonó inicialmente el terreno de juego tras una decisión de penalti a favor de Marruecos, pero regresó tras una larga interrupción, al parecer a instancias de su capitán, Sadio Mané. Senegal ganó por 1-0 gracias a un gol en el tiempo de descuento.
Ya en la madrugada del miércoles, la Federación Senegalesa de Fútbol anunció que presentaría «lo antes posible» un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lausana.