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Manifestantes se enfrentan a policías antidisturbios frente al Estadio Azteca, y la violencia empaña el debut de México en el Mundial
Se violó el perímetro de seguridad antes del inicio del partido
Diez minutos antes del partido, unos 2 000 manifestantes se concentraron para protestar por los miles de desaparecidos sin resolver. La situación empeoró cuando intentaron entrar al estadio por la fuerza y destrozaron un camión. Unos 300 agentes intervinieron para contener a la multitud y acordonar el área.
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Se ha utilizado gas lacrimógeno en las inmediaciones del estadio
El caos del exterior contrastaba con el ambiente festivo del estadio. Los informes de talkSPORTindicaban que los disturbios empeoraron cuando activistas lanzaron bengalas y piedras a las líneas de defensa, lo que obligó a la policía a usar unidades antidisturbios y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
Un lugar histórico empañado por los disturbios
Este emblemático estadio, único en la historia del fútbol al haber acogido partidos en tres Mundiales (incluidas las finales de 1970 y 1986), debía albergar cinco encuentros del torneo. Sin embargo, el partido inaugural se vio empañado por graves problemas internos. Sobre el campo, el equipo de Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica, que acabó con nueve por las expulsiones de Yaya Sithole y Themba Zwane.
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El Tri se enfrenta a una prueba táctica
México afronta las consecuencias de un partido intenso: la expulsión de César Montes en el descuento lo deja fuera del próximo duelo del Grupo A. El equipo viajará a Guadalajara esta semana para un reto táctico mayor. El Tri debe mantener la concentración ante posibles distracciones externas mientras se prepara para enfrentar a la disciplinada Corea del Sur.