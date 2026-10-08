Mangas: «Sueño con un Ferrari F40. Amo el manga, en Monza para convertirme en Super Saiyan»

Ricardo Mangas, lateral portugués del Monza, se sincera en una entrevista con Repubblica. A continuación, los pasajes más interesantes.





El estilo de los años 70: "El fútbol en los años setenta y ochenta era más fascinante. Es más, hago un llamamiento al Monza: fabricad una camiseta de invierno de manga larga, como antes. Por mi parte, si nos salvamos, estoy dispuesto a cortarme el pelo, pero el bigote no. Mi padre llevaba el pelo muy largo, más que yo. Era un apasionado de Harley-Davidson. Nosotros, los futbolistas, no podemos ir en moto. A mí me encantan los coches clásicos, aunque mi mujer no me deja comprarlos. Mi sueño es el Ferrari F40, el primer superdeportivo".





¿Quién era su modelo cuando era niño?

"Cristiano".







