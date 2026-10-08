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AC Monza v US Avellino - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Mangas: «Sueño con un Ferrari F40. Amo el manga, en Monza para convertirme en Super Saiyan»

R. Mangas
Monza
Serie A

El portugués del Monza se cuenta en una entrevista entre pasado, presente y futuro

Ricardo Mangas, lateral portugués del Monza, se sincera en una entrevista con Repubblica. A continuación, los pasajes más interesantes.


El estilo de los años 70: "El fútbol en los años setenta y ochenta era más fascinante. Es más, hago un llamamiento al Monza: fabricad una camiseta de invierno de manga larga, como antes. Por mi parte, si nos salvamos, estoy dispuesto a cortarme el pelo, pero el bigote no. Mi padre llevaba el pelo muy largo, más que yo. Era un apasionado de Harley-Davidson. Nosotros, los futbolistas, no podemos ir en moto. A mí me encantan los coches clásicos, aunque mi mujer no me deja comprarlos. Mi sueño es el Ferrari F40, el primer superdeportivo".


¿Quién era su modelo cuando era niño?

"Cristiano".



  • Usted no lo celebra con el sium, sino imitando a los personajes de Dragon Ball Z. Mangas, ¿le gustan los mangas?

    "Sí, como cuentan mis tatuajes. Espero que el Monza sea el lugar adecuado para convertirme en Super Saiyan. Mi personaje de anime favorito, sin embargo, es Naruto. Como yo, siempre quiere mejorar. Estar al noventa por ciento no me basta".


    Su mujer nació en Madeira, la isla de Cristiano. ¿Cree que CR7 tiene futuro en la selección?

    "A los 41 años sigue siendo increíble. Si sigue marcando, puede continuar hasta cuando quiera. En el Monza elegí el número 7, aunque mi favorito sigue siendo el 19, fecha de nacimiento mía, de mi madre y de mi mujer. Aquí ya lo tiene Birindelli".


    ¿Cuál es su sueño?

    "Tener tres o cuatro hijos y tres coches clásicos, incluido un F40. Me gustaría jugar en la selección y, algún día, en la Premier League. También he jugado en Francia y en Rusia, viajar no me asusta".

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