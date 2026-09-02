Mandragora, adiós al veneno: «Fiorentina, algo ha cambiado, en detrimento de las relaciones»

Rolando Mandragora, centrocampista de la generación de 1997 recién traspasado de la Fiorentina al Torino, se despide del mundo viola en Instagram, no sin una nota polémica: "En los últimos meses algo ha cambiado, en detrimento de las relaciones, y sin estas se hace muy difícil, en mi modesta opinión como hombre".





Mandragora continúa: "Florencia no sabría por dónde empezar... bueno, en realidad sí tengo una vaga idea. Llegué hace 4 años a vuestra familia, que con el tiempo también se convirtió en la mía. Pero cuando se habla de familia, se entiende de verdad eso... eso es lo que he vivido en los 4 años que he estado aquí. Con Rocco y Catherine, con Joe y Camilla, con Daniele y Alessandro, este concepto reinaba por encima de todo y se percibía".