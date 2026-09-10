No se puede, ni se debe, culpar a Frank de esas dificultades, ya que incluso alguien como Pep Guardiola habría tenido problemas para sacar rendimiento del Tottenham por momentos. Cuando se le planteó esa idea a Morrison, el exdelantero del Brentford, que hablaba en asociación con Freebets.com, la fuente de reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Creo que Thomas Frank, cuando aparezca el trabajo adecuado, volverá a entrenar.

«Creo que el trabajo que ha hecho en el Brentford es sobresaliente. Fue al Tottenham. Fue difícil. Toda la situación era difícil. No pudo sacar rendimiento de ese grupo de jugadores. Así que sí, fue superduro para él. Pero creo que Thomas Frank volverá al fútbol cuando esté preparado y cuando llegue la oferta adecuada.

«De hecho, antes de que el Palace incorporara a Pierre Sage, pensé que podrían haber apostado por Thomas Frank. Porque los dos clubes son más o menos parecidos: Crystal Palace y Brentford.

«Creo que el Brentford ficha extraordinariamente bien, eso sí. Y su política de fichajes es sobresaliente. Pero creo que Thomas Frank es un buen entrenador. Así que creo que podría volver a los banquillos. Estará esperando para ver quién tropieza, quién no ha empezado bien la temporada y quién pierde su trabajo. Y entonces volverá al fútbol.»