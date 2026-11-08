La emocionante remontada del Manchester United ante el Aston Villa no fue suficiente para ocultar los defectos que persiguen al equipo; es más, quizás dejó al descubierto un problema más profundo que amenaza sus aspiraciones, después de que los jugadores se convirtieran en más de una ocasión en el mayor obstáculo para sí mismos y echaran a perder, con sus errores individuales, todo el esfuerzo que realiza el equipo para recuperar su equilibrio y volver a la competición.
En el momento en que el Manchester United mostró una personalidad fuerte y capacidad para remontar desde muy atrás, durante el emocionante empate (4-4) ante el Aston Villa, la noche del domingo, en el estadio de Old Trafford, en el cierre de la décima jornada de la Premier League, los errores ingenuos volvieron a plantear la pregunta más importante sobre el futuro del equipo: ¿basta el espíritu combativo para salvar el proyecto de Michael Carrick, o el cambio se ha convertido en una necesidad que no puede aplazarse?
Se puede recurrir al célebre refrán «el oso que mató a su amo» para describir lo que ocurre dentro del Manchester United; el equipo posee un potencial ofensivo y una personalidad que le permiten competir con sus rivales y remontar en las circunstancias más difíciles, pero recibe golpes dolorosos de sus propios jugadores, a causa de decisiones imprudentes y errores individuales que convierten el esfuerzo colectivo en un trabajo inútil.
Y el problema aquí no está en cometer errores, al ser estos una parte natural del fútbol, sino en su momento, su naturaleza y su reiteración, además de la manera en que algunos jugadores derriban lo que sus compañeros intentan construir dentro del campo.