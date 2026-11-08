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Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com
Karim Malim
Traducido por

Manchester United y el oso que mató a su dueño: ¿basta el espíritu para salvar a Carrick?

FEATURES
Analysis
M. Carrick
D. Dalot
L. Yoro
S. Lammens
Lisandro Martínez
Manchester United vs Aston Villa
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La emocionante remontada del Manchester United ante el Aston Villa no fue suficiente para ocultar los defectos que persiguen al equipo; es más, quizás dejó al descubierto un problema más profundo que amenaza sus aspiraciones, después de que los jugadores se convirtieran en más de una ocasión en el mayor obstáculo para sí mismos y echaran a perder, con sus errores individuales, todo el esfuerzo que realiza el equipo para recuperar su equilibrio y volver a la competición.

En el momento en que el Manchester United mostró una personalidad fuerte y capacidad para remontar desde muy atrás, durante el emocionante empate (4-4) ante el Aston Villa, la noche del domingo, en el estadio de Old Trafford, en el cierre de la décima jornada de la Premier League, los errores ingenuos volvieron a plantear la pregunta más importante sobre el futuro del equipo: ¿basta el espíritu combativo para salvar el proyecto de Michael Carrick, o el cambio se ha convertido en una necesidad que no puede aplazarse?

Se puede recurrir al célebre refrán «el oso que mató a su amo» para describir lo que ocurre dentro del Manchester United; el equipo posee un potencial ofensivo y una personalidad que le permiten competir con sus rivales y remontar en las circunstancias más difíciles, pero recibe golpes dolorosos de sus propios jugadores, a causa de decisiones imprudentes y errores individuales que convierten el esfuerzo colectivo en un trabajo inútil.

Y el problema aquí no está en cometer errores, al ser estos una parte natural del fútbol, sino en su momento, su naturaleza y su reiteración, además de la manera en que algunos jugadores derriban lo que sus compañeros intentan construir dentro del campo.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    3 minutos de infierno: el portero del Manchester United derrumba el arranque

    Al Aston Villa no le hizo falta mucho tiempo para descubrir las grietas que padece el Manchester United, pues al equipo visitante le bastaron 3 minutos y 40 segundos para marcar dos goles en la primera parte, en un comienzo impactante para la afición de Old Trafford, que dejó a los locales bajo una presión muy temprana.

    Transcurridos apenas 59 segundos del inicio del partido, Alisson logró abrir el marcador a favor del Aston Villa, después de recibir el balón por la banda derecha y ejecutar un disparo raso que pasó entre las piernas del portero Lammens, convirtiendo así la primera jugada peligrosa del equipo visitante en un gol tempranero.

    El gol no fue solo un golpe madrugador para el Manchester United, sino un nuevo ejemplo de los errores que le cuestan caro al equipo, después de que el portero fracasara al resolver un disparo que se suponía debía representar una amenaza menos peligrosa.

    No pasaron más que unos pocos minutos hasta que la portería del Manchester United encajó el segundo gol, tras volver Alisson a participar en la jugada y disparar un balón potente hacia el palo cercano, que Lammens no logró despejar como debía, de modo que llegó a Jackson, quien no tuvo dificultad para depositarlo en la portería vacía.

    El segundo gol duplicó el estado de enfado en las gradas, donde se alzaron los cánticos de la afición del Manchester United: "No merecéis vestir esta camiseta", en una escena que reflejó la magnitud de la frustración por el catastrófico inicio del equipo.

    Pete Gill, corresponsal de la cadena "Sky Sports", comentó sobre ambos goles diciendo que los dos llegaron como consecuencia de dos errores del portero, mientras que Adam Bate, corresponsal de la cadena desde el estadio de Old Trafford, consideró que hablar del duelo ante la Roma como un punto de inflexión en la temporada del equipo se había vuelto motivo de burla, a la luz del desconcierto que mostraron los jugadores ante el Aston Villa.

    Y añadió que Lammens no ofreció un buen nivel en ninguno de los dos goles, y que los jugadores del Manchester United parecieron llegar continuamente tarde al balón, mientras que el Aston Villa impuso su dominio en medio del aliento de su afición y los silbidos de reprobación de los locales.

    Y así, Carrick se encontró ante una crisis temprana, después de que se evaporara el impulso que el equipo había adquirido de su anterior remontada ante la Roma, a causa de errores que podrían haberse evitado, lo que devolvió las dudas sobre la capacidad del grupo para mantener su concentración durante todo el partido.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un penalti ingenuo: Dalot resucita al Aston Villa

    Pese a que el Manchester United logró volver al partido y recortar la diferencia, el equipo no aprendió de sus errores y le concedió a su rival una nueva oportunidad para recuperar la ventaja al inicio de la segunda mitad.

    Transcurridos 47 minutos, el árbitro señaló un penalti a favor del Aston Villa, tras una entrada de Diogo Dalot sobre Alisson dentro del área, en una acción que volvió a reflejar la falta de concentración y la mala lectura de la situación por parte del defensa del Manchester United.

    El capitán del Aston Villa, John McGinn, se encargó de ejecutar el penalti y colocó el balón en el ángulo contrario al del portero Lammens, devolviendo a su equipo la delantera, después de que el partido hubiera visto la reacción de los locales.

    Pete Gill comentó la jugada con una clara crítica a la acción de Dalot, al decir: «No te lances, no te lances... Oh, se ha lanzado. Una jugada muy estúpida de Dalot». Y el problema no estuvo únicamente en la concesión del penalti, sino en que el Manchester United había entrado a la segunda mitad con la obligación de mantener su equilibrio y aprovechar su regreso, pero le regaló a su rival un nuevo obsequio por culpa de una acción individual poco meditada.

    Adam Bate reveló que en la tribuna de prensa, durante el descanso, se habló de la necesidad de que Carrick interviniera para alejar a Dalot del duelo con Alisson, señalando que el cuerpo técnico podría haber pensado en cambiar las posiciones de los dos laterales, sobre todo porque el extremo brasileño superó con claridad al jugador encargado de marcarlo.

    Pero los errores no se detuvieron ahí, ya que pocos minutos después el Manchester United recibió un nuevo golpe, después de que Yoro saltara para despejar el balón, aunque lo desvió con la cabeza hacia el larguero de su propia portería, llegando a Goretzka, que la empujó dentro de la red y marcó el cuarto gol del Aston Villa.

    De este modo, el equipo visitante tardó apenas 7 minutos y 15 segundos en marcar dos goles en la segunda mitad, repitiendo el guion que el Manchester United había vivido al comienzo del encuentro y confirmando que el problema no estaba ligado a un momento puntual, sino a errores repetidos que golpean al equipo en los momentos más delicados.

    Alan Smith comentó la escena a través de la cadena «Sky Sports» al decir: «Una vez más, no puedes creer lo que estás viendo», mientras que Pete Gill aseguró que la defensa no podía haber ofrecido un nivel peor que ese.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Cifras alarmantes: la defensa del Manchester United regala goles a sus rivales

    Los errores defensivos han dejado de ser meras observaciones técnicas que pueden pasarse por alto tras cada partido, y se han convertido en un fenómeno que se impone sobre los resultados del Manchester United, revelando la magnitud del trabajo necesario para reconstruir el sistema defensivo.

    Según las cifras disponibles, ningún equipo de las cinco grandes ligas europeas ha recibido más goles que el Manchester United esta temporada en todas las competiciones, después de que su portería se haya visto batida en 30 ocasiones.

    Esta cifra refleja la magnitud de la crisis que atraviesa el equipo, sobre todo porque encajar goles no siempre está ligado a la superioridad de los rivales o a la calidad de las ocasiones que generan, sino que se repite como consecuencia de errores directos de los propios jugadores del Manchester United.

    Adam Pitt había descrito la situación como sumamente caótica, señalando que el equipo cuenta con jugadores capaces de hacer daño a los rivales, pero que, a su vez, incluye un gran número de jugadores que terminan perjudicando sus propias aspiraciones.

    Esa es la paradoja que persigue al Manchester United: el equipo es capaz de generar peligro y marcar goles, pero no se concede una verdadera oportunidad de aprovechar su superioridad ofensiva, a causa de una fragilidad defensiva que hace que cualquier ventaja en el marcador esté amenazada de derrumbarse.

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  • Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lisandro Martínez: cuando el defensa se convierte en una carga para su equipo

    El duelo ante el Aston Villa no fue el único caso en el que el Manchester United pagó el precio de acciones individuales imprudentes, pues el equipo ya había vivido una situación similar frente al Chelsea, cuando el defensa argentino Lisandro Martínez se convirtió en uno de los principales motivos de la complicación de la tarea de los Red Devils.

    Durante el encuentro que terminó con la derrota del Manchester United por dos goles a cero, en la novena jornada de la Premier League, Martínez cometió errores determinantes, antes de abandonar el campo expulsado en el minuto 63, tras recibir dos amonestaciones en un breve lapso de tiempo.

    El golpe más duro llegó cuando el defensa argentino entró sobre Wesley Fofana dentro del área, en una acción tras la cual el árbitro señaló un penalti a favor del Chelsea, que Cole Palmer se encargó de ejecutar con éxito, añadiendo así el segundo gol para su equipo.

    La responsabilidad de Martínez no se detuvo en el episodio de la expulsión, pues fue uno de los jugadores que cargaron con parte de la responsabilidad del primer gol, después de permitir que Morgan Rogers avanzara a través de la defensa del Manchester United antes de perforar la portería al inicio de la segunda mitad.

    De este modo, el equipo se vio obligado a completar el partido con diez jugadores, en un momento en el que necesitaba a todos sus efectivos para intentar remontar el marcador, convirtiéndose las acciones del defensa argentino en una carga adicional para sus compañeros y para el cuerpo técnico.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Bastará el espíritu para salvar a Carrick o ha llegado el momento del cambio?

    Al final, no se puede ignorar que el Manchester United mostró ante el Aston Villa un carácter combativo, después de negarse a rendirse pese a ir por detrás por dos goles en más de una ocasión, y logró volver al partido y salir con un emocionante empate a cuatro goles por bando.

    Pero el espíritu por sí solo no construye un equipo capaz de competir, del mismo modo que la remontada en el marcador no borra los errores que provocaron la desventaja desde el principio. Y ahí reside el dilema de Michael Carrick: se le exige construir un equipo con una personalidad fuerte y que no se rinda con facilidad, pero al mismo tiempo necesita un grupo de jugadores capaces de proteger el esfuerzo colectivo, en lugar de desperdiciarlo con acciones individuales imprudentes.

    Pues ¿de qué sirve marcar cuatro goles si el equipo es incapaz de mantener su portería a cero? ¿Y qué valor tiene remontar una desventaja si los jugadores devuelven a sus rivales al partido con errores ingenuos? ¿Y cómo se puede hablar de un proyecto competitivo mientras la sangría de goles continúa de esta manera?

    El Manchester United ha demostrado que posee capacidad ofensiva y voluntad de pelear hasta el último instante, pero también ha demostrado que algunos de sus jugadores representan un peligro para sus aspiraciones tanto como lo representan los rivales.

    Y eso es precisamente lo que hace apropiado el famoso refrán «el oso que mató a su dueño» para describir la escena: en lugar de que las cualidades y la experiencia de los jugadores sean un arma que ayude al equipo a levantarse, sus errores se convierten en golpes que derriban todo lo que el cuerpo técnico intenta construir.

    El espíritu combativo puede concederle algo de tiempo a Carrick, y la remontada ante el Aston Villa puede ser una prueba de que el equipo no ha perdido por completo su personalidad, pero seguir cometiendo los mismos errores dejará cualquier proyecto técnico expuesto a la caída.

    Y la pregunta que espera una respuesta clara dentro de Old Trafford ya no tiene que ver con la capacidad del Manchester United de remontar en los partidos, sino con su capacidad de dejar de derribarse a sí mismo.

    ¿Podrá Carrick arreglar lo que estropean sus jugadores, o el cambio se ha vuelto inevitable antes de que los errores individuales se conviertan en una sentencia definitiva sobre una nueva temporada de sufrimiento?

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