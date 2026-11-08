Al Aston Villa no le hizo falta mucho tiempo para descubrir las grietas que padece el Manchester United, pues al equipo visitante le bastaron 3 minutos y 40 segundos para marcar dos goles en la primera parte, en un comienzo impactante para la afición de Old Trafford, que dejó a los locales bajo una presión muy temprana.

Transcurridos apenas 59 segundos del inicio del partido, Alisson logró abrir el marcador a favor del Aston Villa, después de recibir el balón por la banda derecha y ejecutar un disparo raso que pasó entre las piernas del portero Lammens, convirtiendo así la primera jugada peligrosa del equipo visitante en un gol tempranero.

El gol no fue solo un golpe madrugador para el Manchester United, sino un nuevo ejemplo de los errores que le cuestan caro al equipo, después de que el portero fracasara al resolver un disparo que se suponía debía representar una amenaza menos peligrosa.

No pasaron más que unos pocos minutos hasta que la portería del Manchester United encajó el segundo gol, tras volver Alisson a participar en la jugada y disparar un balón potente hacia el palo cercano, que Lammens no logró despejar como debía, de modo que llegó a Jackson, quien no tuvo dificultad para depositarlo en la portería vacía.

El segundo gol duplicó el estado de enfado en las gradas, donde se alzaron los cánticos de la afición del Manchester United: "No merecéis vestir esta camiseta", en una escena que reflejó la magnitud de la frustración por el catastrófico inicio del equipo.

Pete Gill, corresponsal de la cadena "Sky Sports", comentó sobre ambos goles diciendo que los dos llegaron como consecuencia de dos errores del portero, mientras que Adam Bate, corresponsal de la cadena desde el estadio de Old Trafford, consideró que hablar del duelo ante la Roma como un punto de inflexión en la temporada del equipo se había vuelto motivo de burla, a la luz del desconcierto que mostraron los jugadores ante el Aston Villa.

Y añadió que Lammens no ofreció un buen nivel en ninguno de los dos goles, y que los jugadores del Manchester United parecieron llegar continuamente tarde al balón, mientras que el Aston Villa impuso su dominio en medio del aliento de su afición y los silbidos de reprobación de los locales.

Y así, Carrick se encontró ante una crisis temprana, después de que se evaporara el impulso que el equipo había adquirido de su anterior remontada ante la Roma, a causa de errores que podrían haberse evitado, lo que devolvió las dudas sobre la capacidad del grupo para mantener su concentración durante todo el partido.