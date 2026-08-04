Manchester United y Chelsea se fijan en el defensa del Bolonia Jhon Lucumi en una operación de traspaso de 25 millones de euros

El United y el Chelsea están considerando ambos un movimiento este verano por el defensa del Bolonia Lucumi, según QuotidianoSportivo. El internacional colombiano de 28 años se ha convertido en un objetivo atractivo para ambos clubes de la Premier League mientras buscan reforzar sus respectivas plantillas.

El Bolonia está bajo una presión cada vez mayor para vender al central durante el actual mercado de fichajes. Lucumi termina contrato el próximo verano, y el conjunto italiano está decidido a evitar perderlo gratis el año que viene. Con un precio de salida fijado en unos razonables 25 millones de euros, ambos equipos ingleses cuentan sin duda con los recursos financieros necesarios para cerrar rápidamente un acuerdo.



