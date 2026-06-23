Manchester United y Arsenal siguen a un centrocampista de la Premier League valorado en 60 millones de libras que no fue convocado al Mundial

Scott, centrocampista del Bournemouth, se ha convertido en uno de los jóvenes talentos ingleses más codiciados. Manchester United y Arsenal siguen de cerca su evolución, atraídos por su regularidad y su capacidad para decidir partidos, como el gol que marcó en el Emirates ante los gunners.

Según el Daily Mail, quien quiera ficharlo deberá pagar unos 60 millones de libras (79 millones de dólares), cantidad que el Bournemouth exige por este jugador de 22 años, autor del gol de la victoria contra el Arsenal en el Emirates a principios de temporada. Pese al interés, los Cherries confían en retenerlo con un nuevo contrato a largo plazo.



