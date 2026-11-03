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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traducido por

Manchester United-Roma EN DIRECTO: posibles alineaciones, Gollini no llega. Juega Vásquez

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
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Todo sobre el gran duelo de Old Trafford entre el Manchester United y la Roma.

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03 nov 2026

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Noche de Champions League en Old Trafford entre el Manchester United y la Roma. Tras la victoria con muchos goles en Udine, la Roma busca confirmar su buen momento en Europa, en un campo difícil y fascinante, ante un rival en evidentes dificultades. Los Red Devils han perdido sus tres últimos partidos entre liga y copas. En los últimos 9 han empatado 3 veces y han sufrido 6 derrotas; no ganan desde el pasado 10 de septiembre, cuando se impusieron por 4-0 al Sabah.

Gasperini tiene la duda de Gollini: con Svilar de baja por lesión, la titularidad es para el ex del Atalanta (que pasó una etapa de su carrera en las categorías inferiores del Manchester United), pero el problema de espalda que ha tenido esta mañana podría dejarlo fuera. Está listo el tercer portero Devis Vásquez.

  • Ficha del partido y posibles alineaciones

    Manchester United-Roma

    Goleadores:

    Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Maguire, Amass; Baleba, Andrey Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Mount; Cunha. Entrenador: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Entrenador: Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Amonestados:

    Expulsados:

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